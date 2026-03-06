WBC台灣隊長陳傑憲骨裂受傷 明台產險啟動運動員專屬保障

明台產險獨家提供WBC運動員保險，打造國家隊最堅實後盾。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報〕世界棒球經典賽（WBC）5日甫開打，「台灣隊長」陳傑憲就遭澳洲隊投手觸身球擊中，造成左手食指骨裂，所幸此次的經典賽，已由明台產險獨家提供中華隊出賽選手「運動員專屬保險」，全面強化意外傷害、醫療到暫時喪失工作能力等保障，期望成為臺灣英雄征戰國際賽事的重要後盾。

針對本次WBC賽事，明台產險除了提供運動員意外傷害與醫療的完整保障，考量到國手本身具備職業球員身分，若因代表國家參賽而受傷，將影響後續收入，因此本次保障擴大「暫時喪失工作能力」的承保保額。

請繼續往下閱讀...

明台產險表示，當選手因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓國手能全心投入賽事，為國爭光。

明台產險談起推出「運動員保險」的緣起，是考量職業運動員長期面臨高強度訓練與競賽環境，受傷與失能風險遠高於一般人，因此保障需求與一般保險商品不同。

約15年前，即參考母公司日本三井住友海上保險（MSIG）的保單設計，推出國內首張「團體運動員保險」，藉此填補臺灣職業運動員保障不足的市場缺口。

明台產險本部長賴俊州表示，明台長期擔任運動員守護者，歷年來承保國內外各種運動賽事，本次WBC不僅提供完善的保障，也提高身故失能的保障額度，以體恤職業棒球選手的辛苦與拚勁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法