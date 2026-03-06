福斯商旅Amarok Style皮卡登台 起跳價179.9萬元

台灣福斯商旅今天宣布，全新世代德智皮卡Amarok車系再添生力軍，Amarok Style 正式登台。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯商旅今天宣布，全新世代德智皮卡Amarok車系再添生力軍，Amarok Style 正式登台，建議售價179.9萬起，未來將與頂級版Amarok PanAmericana 建構雙車型產品陣線，打造最完整的德系性能皮卡產品陣容。

全新的Amarok Style結合豪華皮卡設計及公路行車質感的車格定位，融合「都會精緻風」與「硬派越野本格」雙重風格，展現運動皮卡獨特質感與Volkswagen高級休旅車的設計精髓。

外觀配置車身同色前保桿、側後視鏡及門把與黑色後保桿含鍍鉻飾條，並標配18吋銀色鋁圈含頂級公路胎、側踏含鍍鉻飾條、鍍鉻銀車斗防護架等，不僅兼顧視覺上的整體質感，更提升日常用車的實用便利性。

動力系統搭載2.0TDI直列四缸雙渦輪增壓柴油引擎，可爆發出 205 PS 的強悍動力，以及51kgm的最大扭力表現，搭配電子線傳10速手自排變速箱、4MOTION 智慧四驅系統及電子式後差速器鎖定裝置等越野利器，輕鬆對應全地形路面的各種挑戰。

車艙空間媲美高級休旅車的座艙感受，全車座椅採用ArtVelours高級絲絨材質，駕駛座配備10向電動調整座椅（含電動腰靠調整功能）、中控台旗艦型數位儀表、大螢幕影音系統等，提供里程電腦、電話、音響、駕駛輔助系統、越野狀態、動態行車模式等行車即時資訊。

控台中央的12 吋直立式多媒體觸控螢幕音響系統，除內建導航系統之外，也支援中文語音聲控與無線Apple CarPlay、Android Auto功能，另標配頂級車用音響品牌Harman/Kardon 音響主機和全車8支揚聲器，顛覆傳統越野皮卡的刻板印象。

主動安全方面搭載 IQ.DRIVE，提供符合Level 2 半自動駕駛標準的安全防護與便利性，包括定速巡航、避免碰撞、車道維持、越野操駕（陡坡緩降輔助裝置）。

停車安全（Area View 360度環景顯示功能）及疲勞駕駛警示系統等智駕輔助科技，並標配 9 具SRS輔助氣囊/簾，確保行車安全無虞。

