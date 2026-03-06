研華2月營收56.27億元 創同期新高

研華2月營收56.27億元，月減20.3%、年增6.3%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）2月營收56.27億元，月減20.3%、年增6.3%，創同期新高；今年前2個月營收累計達126.86億元、年增15.04%。管理層指出，2月的歐洲、台灣及韓國市場表現突出，業績皆較去年同期雙位數增長，年增分別為25%、48%及43%，北美及中國則呈現個位數年增，日本及新興市場表現衰退。

研華指出，2月依照旗下各事業群表現而言，智能系統事業群 （iSystems） 維持成長動能，業績年增13%；物聯網自動化事業群 （IAutomation） 、智能服務事業群 （iService） 較去年同期略為下滑；嵌入式事業群（Embedded Sector） 整體表現小幅衰退，其中嵌入式運算與周邊系統 （EIoT）成長8%，應用電腦事業群（ACG） 則表現下滑。

按照今年前2個月累計營收來看，台灣市場成長77%，中國市場成長37%，歐洲市場成長21%，韓國市場成長39%，北美市場為高個位數成長；新興市場表現持平；而日本則較去年同期微幅衰退。

各事業群整體表現良好，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群、智能服務事業群分別成長15%、19%及6%。此外，嵌入式事業群整體較去年同期增長14%，當中的嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增19%和7%。

