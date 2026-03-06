杜拜遭攻擊動搖信心 亞洲富豪加速資產轉往新加坡

杜拜是中東投資重鎮，但在被伊朗戰火波及後，開始有富豪將資產轉移至新加坡或香港。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗遭受美以聯軍攻擊後，向駐有美軍或美軍基地的波斯灣多國展開報復，包括向來被視為波灣「避風港」的阿拉伯聯合大公國杜拜。據了解，亞洲富豪正考慮將杜拜的資產轉移回亞洲。

《路透》6日報導，杜拜近年來成為亞洲（主要為中國）企業家和富裕家族的首選財富中心，他們希望利用杜拜的優惠政策進行資產配置。此外，隨著房地產和基礎設施蓬勃發展，波斯灣地區也已成為投資熱點。然而，隨著杜拜和阿布達比遭受攻擊，阿聯的穩定性受到質疑，此一趨勢正受到密切關注。

在伊朗首次對杜拜發動飛彈和無人機攻擊後不久，兩名在杜拜的印度企業家試圖將各自超過10萬美元（逾316萬台幣）的資金從當地銀行帳戶轉移到新加坡，以平衡風險，但襲擊事件發生後出現的技術故障阻礙他們的計畫。其中一人表示，他隨後透過另一家阿聯銀行才將款項轉入在新加坡的銀行帳戶。

產業顧問和律師表示，由於美以對伊朗的戰爭令堪稱波斯灣「避風港」的杜拜蒙上陰影，並令投資者感到不安，許多其他亞洲富豪正在諮詢或採取類似措施，將存放杜拜的資產轉移到新加坡和香港等區域金融中心。

新加坡私人財富律師林萊恩（Ryan Lin，音譯）表示，他的20位杜拜客戶中，有6、7位在本週與他聯繫，每位客戶平均持有5000萬美元（約15.8億台幣）資產。其中三位客戶計畫立即將資產轉移至新加坡，還有一人希望了解「能以多快的速度將所有資產轉移到新加坡」。

全球企業及基金服務供應商Anderson Global負責人Iris Xu表示，本週有10到20個「家族辦公室」向其諮詢如何將資產從中東轉移回新加坡，因為他們擔心衝突可能會持續下去。家族辦公室為富裕人士管理投資組合的一站式服務機構。她說，杜拜過去一直以稅收優惠著稱，但現在稅收優惠可能不再是富豪的首要考慮因素。

然而，並非所有財富管理機構都認為持續不斷的中東衝突會引發立即的資本外逃。

總部位於杜拜的財富管理集團WRISE Private Middle East執行長Dhruba Jyoti Sengupta表示，該公司尚未看到「關於資本外逃的嚴肅討論」，因為客戶對阿聯的長期韌性充滿信心，「他們是經驗豐富的全球投資者，已實現國際多元化投資。儘管該地區地緣政治動盪，但客戶感到安全放心」。

阿聯央行總裁巴拉馬（Khaled Mohamed Balama）5日表示，阿聯的金融業具有韌性、實力和穩定性，並已做好充分準備應對地區局勢的變化。他還補充說，銀行、金融公司和保險公司都在正常營運，沒有受到任何干擾。

