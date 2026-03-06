東陽去年每股賺6.43元 擬配發現金股利5元

汽車零組件廠東陽2025年每股盈餘6.43元。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）董事會今天通過2025年合併財務報告，全年合併營收250.94億元，稅後淨利38.04億元，每股盈餘6.43元，創下歷史次高。

東陽董事會並通過股利分派案，每股擬配發現金股利5元，以今天收盤價93元計算，現金殖利率約5.38%。

2月因逢春節假期及228連假，工作天數少，東陽自結合併營收14.35億元，年減42.81％，前2月累計合併營收為35.85億元，年減24.34。

其中東陽AM（售後維修）事業2月自結合併營收10.91億元，前2月累計合併營收27.7億元；OEM（委託代工製造）事業2月自結合併營收3.44億元，前2月累計合併營收8.15億元。

東陽表示，汽車零組件輸美關稅自2025年4月至目前仍是高達27.5%（日、韓、歐僅15%），客戶都在等待關稅15%明確實施後，才要大量出貨，對企業的經營考驗充滿變數與衝擊，期盼政策環境能早日明確穩定。

東陽將持續穩定推進既定的建廠計畫，拉大競爭距離，並做足準備，用競爭力掌握未來3-5年的成長需求。

