貿聯-KY去年大賺4個股本 每股盈餘46.57元創新高

貿聯-KY針對去年盈餘，擬配發現金股利15元，配發率約32%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）今日發佈2025年財報，第四季稅後淨利27.4億元，季增4%、年增76%，每股盈餘14.08元，創歷史單季新高；2025全年稅後淨利90.05億元、年增104%，每股盈餘（EPS）46.57元，同寫歷年新猷，賺超過4個股本。

貿聯-KY針對去年盈餘，擬配發現金股利15元，配發率約32%，若以今日收盤價1770元計算，現金殖利率約0.8%。董事會也欲辦理現增參與發行海外存託憑證（GDR），現增股數不超過1000萬股，募集資金預計用於擴充產能、轉投資、充實營運資金、海外購料及因應未來發展等。

貿聯去年第四季營收197.79億元，季增7.4%、年增37.2%，毛利率31.93%，季減1.32個百分點、年增3.15個百分點，營業利益36.33億元，季增1%、年增82%、營益率18.37%，季減1.17個百分點、年增4.57個百分點。

貿聯去年營收712.47億元，年增31.7%、毛利率31.73%，年增3.52個百分點、營業利益124.57億元，年增89.7%，營益率17.49%、年增5.34個百分點。管理層表示，AI基礎建設的發展反映的是長期產業升級，新興應用如機器人、自主系統與智慧製造正逐步建立在此基礎之上，電力與互連基礎架構將持續支撐未來技術平台的發展。

