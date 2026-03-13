LTN經濟通》中美大國 一手好牌被打爛

在美國關稅戰與供應鏈重組下，位於北美與拉丁美洲交界的墨西哥，正成為國際企業投資與政治觀察的焦點。（美聯社）

受惠「近岸外包」應成製造業重要據點

〔財經頻道／綜合報導〕在美國關稅戰與供應鏈重組下，位於北美與拉丁美洲交界的墨西哥，正成為國際企業投資與政治觀察的焦點。外媒指出，墨西哥一方面受惠於「近岸外包」（nearshoring）浪潮，有望成為全球製造鏈重組的重要據點；但另一方面，經濟成長疲弱、治安問題與政治改革爭議，也讓這個拉美第二大經濟體正站在關鍵十字路口。

近岸外包被視為墨西哥近年最重要的經濟機遇之一。隨著企業為降低地緣政治與運輸風險，逐漸將部分生產基地從亞洲轉向更靠近美國市場的地區，墨西哥因地理位置優勢、北美自由貿易體系與成熟製造業基礎，被認為是主要受益者之一。

但這個曾以農產品出口聞名的國家，長期受到毒品犯罪與黑幫經濟影響，使其政經發展呈現矛盾局面。墨西哥長期被視為拉丁美洲重要的農業生產國，玉米、酪梨、檸檬與芒果等農產品大量出口，其中酪梨更被稱為「綠色黃金」，每年為墨西哥帶來數十億美元收入。

被毒品與犯罪問題困擾的國家

外媒指出，這些農業產業如今也逐漸被犯罪組織滲透。西班牙媒體報導，部分犯罪集團除了經營毒品交易，也開始向農民收取「保護費」，甚至控制農產品的種植、運輸與出口。部分農民在暴力與經濟壓力下，被迫放棄合法農作，轉而種植罌粟花等非法作物，供應毒品產業鏈。

毒品集團與犯罪組織是墨西哥長期難題。近年多起政治人物遭暗殺事件，再次凸顯地方治安與政治暴力的風險。《美聯社》去年報導，1名市長遭殺害後引發全國關注，墨西哥政府隨後宣布新的安全計畫，希望透過部署國家警衛隊與加強社會政策來遏止犯罪。

根據估算，墨西哥販毒集團每年造成的經濟成本可能超過190億美元，對經濟與社會穩定造成長期衝擊。

儘管如此，近幾年墨西哥仍被視為全球供應鏈重組的重要受益者。隨著企業尋求更靠近美國市場的製造基地，墨西哥因地理位置與貿易協定優勢，吸引大量製造業投資。但外媒指出，犯罪與治安問題仍是企業投資的重要風險因素之一。

從曾經以農業聞名的出口國，到如今被毒品與犯罪問題困擾的國家，墨西哥的轉變反映了全球化與非法經濟交織的複雜現象。

基礎建設不足 大型企業投資觀望

《路透》分析指出，墨西哥原本被視為近岸外包浪潮中的「最大贏家」，但實際投資成長速度卻未如預期。部分原因在於基礎建設不足、成本上升與政策不確定性，使許多企業對擴大投資仍保持觀望。

研究機構指出，墨西哥在電力、水資源與物流基礎設施方面仍面臨瓶頸，技術勞工短缺與工資快速上升，也逐漸削弱其原本的成本優勢。

《2026年墨西哥國別展望》報告預測，由於墨西哥面臨民主與治理面臨壓力，加上經濟前景不確定性加劇，私人投資疲軟、基礎設施和研發支出削減，以及退休金、補貼和社會計畫帶來的財政壓力不斷增加，經濟成長恐持續低迷。

此外，在墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）領導下，美國和墨西哥之間存在著許多微妙的關係，美墨關係在壓力重重的情況下，墨西哥在外交與貿易政策上的籌碼相對有限。

部分原因來自全球經濟環境的不確定性，包括美國貿易政策、利率環境與國際需求變化。路透社調查的經濟學家指出，美國政策變動與貿易摩擦，可能影響墨西哥出口與投資前景。

墨西哥的對外經濟政策，在美中競爭格局下變得更加複雜。英國媒體報導，墨西哥近期對中國製汽車課徵高額關稅，部分原因在於美國希望防止中國商品透過墨西哥進入北美市場。

墨西哥政府也試圖透過公共投資與產業政策提振經濟。西班牙媒體報導，政府推出「墨西哥計畫」，希望透過提升稅收、擴大產業投資與強化出口能力，將2026年經濟成長推升至接近3%。

墨西哥經濟表現相對低迷

整體來說，儘管外界看好墨西哥經濟因近岸外包帶來的潛力，但墨西哥經濟表現仍相對低迷。多家金融機構預測，2026年墨西哥經濟成長率可能僅約1%至1.4%左右，屬於溫和甚至偏弱的成長水準。

同時，國際機構也警告，全球貿易摩擦與地緣政治變化，可能進一步影響墨西哥的出口與投資前景。根據國際貨幣基金（IMF）指出，北美貿易政策與全球需求變動，正成為拉丁美洲經濟的重要不確定因素，其中墨西哥受到的影響尤為明顯。

因此，在近岸外包帶來的新投資機會、毒品犯罪與治安問題，以及美墨關係與政治制度改革爭議交織之下，墨西哥未來的發展方向仍值得持續關注。

