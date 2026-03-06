富采2025年虧損年增近1倍 決議20億賣掉竹南廠給杜邦

富采今天公布財報，2025全年每股淨損3.69元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今天公布財報，2025全年每股淨損3.69元（EPS-3.69），虧損情況較2024年加劇近1倍（97.32%），管理層表示，子公司富采光電處分位於苗栗竹南科學園區的N9廠房及其附屬設備，交易金額為20億元，交易對象為台灣杜邦股份有限公司，預計處分利益約11.73億元。

富采2025全年營收221.82億元、年減9.4%，毛利率5.7%、年減7.9個百分點，營益率-15.7%、年減9.04個百分點，歸屬母公司虧損26.52億元，明顯劣於前一年的虧損13.9億元，全年每股淨損3.69元，也比2024年每股虧損1.87元虧得更多。

富采指出，集團本次處分標的為坐落於苗栗縣竹南鎮科西一路12號的N9廠房及附屬設備，建物面積約3萬1767平方公尺（約9609坪），交易對象台灣杜邦為Qnity Electronics, Inc.旗下全資子公司，此次交易預計將依2025年2月28日帳面價值估算，可望認列處分利益約11.73億元。

富采表示，近年集團持續調整產能建置並推動廠區整併，此次出售竹南廠房主要為提升資產使用效率、活化資產並撙節營運支出，以強化整體營運結構與資源配置效益。

