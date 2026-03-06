窄門錄取率攀升！台水今年招296名新兵 半年後起薪3.7萬元

台水招考簡章出爐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國營事業台水招募新血!台水今（6日）表示，為補充基層人力，促進經驗傳承，開出約296個基層職缺，2026年評價職位人員甄試簡章已上網公告，預計錄取技術士256人、營運士40人，試用期6個月額滿後，支薪約3.7萬元。

台水指出，今年招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，技術士是屬於一般巡檢技術類，營運士多為行政業務等類別，報名期間自今年3月12日起至23日止，一律採網路報名方式辦理。

今年招考員額較去年300多位略低，台水表示，主要是國營事業大退休潮進入尾聲，加上勞基法通過，可與勞工協商後延後退休，因此今年缺額降至296位；不過，近年因少子化因素，報考人數有下降，加上民間景氣好，會有人才磁吸效應，台水錄取率從2021到2023年平均6.5%，到去年也提升至9.3%，有微幅上升，民眾想進入國營事業窄門可以把握機會。

台水也補充，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科。初試測驗日期為115年5月23日、複試測驗日期為6月27日至28日。各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準；有意報考者可上甄試網站（https:// water115-re.twrecruit.com.tw）或至自來水全球資訊網查詢或下載列印。

