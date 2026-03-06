金融業AI人才需求夯 凱基金招募跨領域4500職缺

凱基金控7日將參與「VISION 2026 臺大校園徵才博覽會」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕臺大校園徵才博覽會明（7）日起跑，凱基金（2883）今日宣布啟動2026年大規模徵才計畫，金控及旗下子公司今年合計釋出超過4,500個職缺，將鎖定數位科技與財富管理兩大領域人才。

凱基金控指出，面對AI技術快速導入金融業務，以及資產管理市場持續成長，今年徵才重點明確鎖定數位科技領域，包括擴大招募AI技術研發、應用開發、專案管理及AI治理等職位；財富管理方面，因應亞洲資產管理中心發展與私人銀行業務需求升溫，同步擴大團隊編制，從金融產品設計、投資顧問到客戶服務流程全面升級，提升整體服務能量與客戶體驗。

請繼續往下閱讀...

除了擴大延攬專業人才，凱基金控也強化長期人才培育機制，透過MA計畫布局下一階段核心人力，今年預計招募近40名跨領域人才，涵蓋金融科技、投資精算、金融交易、法人金融、個人金融、財務工程及壽險營運等領域；培育期為18個月，採系統化培訓機制，由高階主管授課，搭配專屬導師和學長姐夥伴制度，並量身打造跨領域專案及輪調歷練，協助MA拓展視野、累積實務經驗，期間還有機會挑戰百萬年薪。

凱基金控今年更首度推出「金融數位科技MA」，培養資訊技術與金融專業兼具的複合型人才，未來將依個人志向，提供「管理」與「專業」的雙軌職涯發展，歡迎具有資訊理工、商管財經背景，熟悉程式設計或數據分析的碩士以上人才加入。

凱基金控表示，在臺大校園徵才博覽會現場，將設置履歷健檢與職涯諮詢專區，並導入AI形象拍攝體驗，協助學生模擬專業職場形象，提升求職準備度。

凱基金控強調，集團擁有完整的金融版圖，近年更積極推動ONE KGI整合策略；人才是驅動成長的核心動能，隨著業務布局與數位轉型持續深化，集團透過具競爭力的培育制度與升遷管道，期待吸引更多跨界專才加入，為下一階段發展儲備實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法