德媒認證 習近平全球野心末日來了

外媒指出，當伊朗及委內瑞拉等中國盟友遭美國軍事打擊時，中國毫無招架之力，凸顯習近平全球野心的末日到來。圖左為美國總統川普、右為中國領導人習近平。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，又和以色列聯手對伊朗發起軍事行動，斬首伊朗最高領袖哈米尼及數十位領導高層。德媒直指，當伊朗或委內瑞拉等中國盟友遭美國真槍實彈的軍事打擊時，中國除了打嘴砲之外，毫無招架之力，凸顯習近平全球野心的末日到來。

德國《商報》以《中國與伊朗-習近平的地緣政治末日》為題發布評論文章，這篇文章由德國之聲轉譯，內文寫道：「與北約不同，中國對夥伴國家不承擔共同防禦義務。上海合作組織、金磚集團以及一帶一路倡議，這類合作機制的目的都是擴大中國的影響力，並將相關國家置於中國勢力範圍之內，但中國並不進行軍事介入。」

然而，當伊朗或委內瑞拉等中國盟友遭到美國真槍實彈的軍事打擊時，中國卻顯得蒼白無力，除了打嘴砲之外，毫無具體作為。事實上，中國也的確無法有所作為。

報導說，中國的朋友圈設計並不包含共同防禦內容。伊朗目前已經是上海合作組織的正式成員，但上合組織除了表達「憂慮」外，沒有為成員國伊朗採取任何行動，此事特別損及中國形象，北京作為上合組織的主導者，既沒牙齒，也沒力量。

報導直言，沒有軍事保障的同盟關係經不起衝擊，也很容易失去效力。中國最近所經歷的事情正是如此，由中國推動的伊朗與沙烏地阿拉伯的和解進程已逆轉，中國也正在被美國擠出中南美洲。

報導還指出，對於將中國定義為全球參與者的習近平而言，其地緣政治的活動空間已明顯縮小。本週四，當習近平作為中國共產黨和國家領導人進入人民大會堂人大會議的會場時，早已失去往日的強勢，畢竟，在川普主導的賽場上，習近平早已成了被追獵的對象。

報導認為，如果三月底的川習會如期舉行，屆時中美兩位領導人可以作為談判籌碼的部分，理論上只有台灣問題了。但討論台灣問題的可能性又有多大呢？畢竟對美國來說，台灣是距離中國海岸線只有數公里之遙的重要戰略前哨。

報導強調，鑑於華盛頓在世界各地捍衛自身利益的決心，川普放棄台灣的可能性微乎其微。華盛頓若放棄台灣，意味著失去制衡中國的重要籌碼，因此美中圍繞著台灣問題的博弈遠遠沒有結束。

