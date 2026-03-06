中東航運風險升級！日本船隻在阿曼灣遇襲、遭不明墜落物擊中

日本國土交通大臣金子恭之。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國、以色列與伊朗之間的攻擊行動持續互相升級，主要運輸水道荷姆茲海峽遭到封鎖，有越來越多國家受到影響。日本國土交通大臣金子恭之週五（6日）證實，有一艘停泊在阿曼灣的日本相關船舶遭遇不明墜落物襲擊，事件未造成人員受傷。

荷姆茲海峽將沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等海灣主要產油國，和阿曼灣與阿拉伯海連接起來，但隨著局勢升溫，荷姆茲海峽遭到封鎖，有大批船舶被迫滯留該水域。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，日本國土交通大臣金子恭之週五表示，一艘停泊在阿曼灣的日本相關船舶，於日本時間3月4日上午7時30分左右（台灣時間3月4日上午6點30分左右），發現駕駛台窗戶玻璃出現細微裂痕，屬於輕微損傷。

初步研判，事故可能是空中墜落的不明物體造成，船隻附近也發現數個材質不明的碎片。所幸事件未造成人員受傷，船隻航行能力也未受影響，目前該船隻計畫移動至較安全的海域停留。

日本國土交通省已向行業協會「日本船主協會」（The Japanese Shipowners' Association）發出通知，要求相關航運公司全面加強船舶與船員安全防護措施。

根據統計，截至週五為止，波斯灣海域仍有44艘日本相關船舶停留。其中5艘船上共有24名日本籍船員。各航運公司已逐一確認船員安全，目前所有船隻均在安全海域待命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法