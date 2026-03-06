好市多要漲價了？美媒點名6種商品 漲價前快囤貨

美媒點名好市多6種商品，漲價前快囤貨。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著供應短缺和通貨膨脹加劇，好市多（Costco）某些商品可能要漲價了，外媒點名清真牛肉組合、罐裝玉米、筆電等6種商品，值得在漲價前先囤貨。

《Gobankingrates》報導，在固定預算內購物已經夠難了，但隨著物價再次上漲，對於退休人員來說，購買必需品變得更加困難，而以下6種商品，現在就應該先買起來。

Quality Ethnic Foods 清真牛肉組合

美國農業部（USDA） 發布的《2026 年食品價格展望》預測，牛肉和小牛肉等食品價格將在2026年上漲5.5%，高於其平均漲幅。好市多出售的Quality Ethnic Foods 清真牛肉組合，包含3磅牛肉餡、3磅燉牛肉和3塊牛里肌肉排，您可以考慮囤貨並冷凍保存，以備日後食用。

科克蘭純白長鰭鮪魚罐頭

正如牛肉價格將異常快速上漲一樣，美國農業部預測海鮮價格也將在2026年上漲。好市多（Costco）出售的Kirkland Signature牌水浸長鰭鮪魚罐頭，每罐 包含8罐。鮪魚是1種優質的高蛋白食品或零食，現在大量購買可以幫助退休人士在今年稍後節省開支。

德爾蒙特罐裝玉米

根據美國農業部預測，加工蔬菜的價格在2026年也可能上漲。目前在Costco購買12罐裝的德爾蒙特（Del Monte）全粒玉米罐頭非常划算。這種玉米用海鹽浸泡在水中，方便儲存，可以作為配菜或烹飪食材。

Perry Ellis 男士休閒鞋

根據《女裝日報》報道，鞋價在2026年大幅上漲，進口成本上升推高了零售鞋價。好市多（Costco）出售的Perry Ellis男士休閒鞋 是退休人士的理想之選，計劃在未來幾個月購買新鞋的退休人士，現在購買或許能省錢。

戴爾觸控筆記型電腦

路透社通報稱，記憶體晶片價格飆升可能促使電子產品製造商在2026年提高價格。對於考慮升級筆記型電腦的退休人士來說，現在升級或許能省錢。戴爾這款16吋觸控筆記型電腦擁有大尺寸螢幕、內建麥克風和相機、背光鍵盤以及許多其他實用功能。此外，它還享有90天退貨政策和兩年保固。

蘋果 iPad

平板電腦也會受到記憶體晶片價格上漲的影響，所以現在是購買蘋果 iPad 的好時機。這款平板電腦配備 128GB 儲存空間、11吋螢幕，可用於觀看影片或繪圖，並且擁有全天候的電池續航能力，確保流暢的使用體驗。它還配備前置鏡頭，非常適合視訊通話和拍照，而後置攝影機則適用於文件掃描和視訊錄製。

