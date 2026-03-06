保鑣保護出庭 新光吳東進涉三罪出庭喊清白

新光人壽前董事長吳東進等高層，被控辦理旗下「新板傑仕堡全齡生活園區」出租等事宜時，致新壽受損9947萬餘元，新北地檢去年依涉犯特別背信等罪嫌求刑5年，吳東進今天在保鑣包夾下出庭，他當庭直呼清白，當庭喊冤；圖為吳東進開庭後離去。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新光人壽前董事長吳東進等高層，被控在辦理旗下「新板傑仕堡全齡生活園區」出租等事宜時，致新壽受損9947萬餘元，吳不法獲利約9千多萬，新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，對吳東進求刑5年，吳東進今天在保鑣比照特勤前後包夾下，到新北地院出庭，他當庭直呼清白，說在公司任職58年，絕無背信企圖，更不可能傷害公司，當庭喊冤。

新光人壽前董事長吳東進等高層，被控在辦理旗下「新板傑仕堡全齡生活園區」出租等事宜時，涉將園區房屋出租給吳東進所控制的公司，裝潢工程等費用卻由新壽承擔，致新壽受損9947萬餘元，吳不法獲利約9千多萬，新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴，並對吳東進求刑5年。

吳東進向庭上說，傑仕堡園區以全齡共享為目標，打造飯店管理的174戶免費健身房，而高檔健身設備原可提供高級服務，獲更多收入，也達到金管會規範，強調否認背信意圖獲利，希望法官證明他無罪。

全案起訴者包含：時任新壽不動產管理部副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓3人，檢方請法院對這3人量處適當之刑。這些新壽主管指證就是吳東進規劃主導，也有人表示知道這起交易案中可能有不妥之處，但礙於吳東進堅持要「趕快執行」，沒有辦法抗拒長官要求，才未特別檢查租約。

檢方調查，吳東進明知自己是傑仕堡健身公司持股9成以上的實質最終受益人，竟未揭露此利害關係，並迴避參與交易談判及討論，不但積極安排新壽將B棟2樓出租給傑仕堡健身公司，又將給傑仕堡健身公司經營JX健身俱樂部的使用空間，免費擴張到B棟1樓有氧教室及B棟3樓游泳池，更以新壽資金為傑仕堡健身公司支出高額裝潢及設備費用，甚至在董事會刻意隱瞞此事，不法讓利，致新壽受損9947萬餘元。

檢方起訴時認定，新壽與傑仕堡健身公司利益混在一起，以公濟私，加上員工上行下效，形成「只要對吳東進有利，就是對新壽有利」錯誤觀念，新壽誠信經營觀念，蕩然無存，公司治理束之高閣，嚴重破壞金融保險業經營穩定，求刑5年。

