商業服務業景氣走弱 商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

商研院認為，台灣產業復甦不均，結構失衡持續擴大。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院6日發布最新「商業服務業景氣循環分析」並指出，台灣商業服務業景氣仍持續走弱。統計顯示，代表當前景氣的同行指標綜合指數（CCCIS）在2026年1月已連續22個月下滑，且預測今年7月可能進一步下滑，顯示服務業景氣下行壓力仍在。

商研院分析，雖然整體指數下滑速度較三個月前有略為放緩，但產業復甦呈現明顯「不均衡」現象，並出現「旺者愈旺、衰者愈衰」的結構分化。從五項主要子指標觀察，2項維持上升、3項持續下滑，當中以批發與零售業表現最為亮眼，住宅服務、水電瓦斯及燃料消費也略為成長；「住宿與餐飲業」、「不動產及住宅服務業」以及「服務業受僱員工人數」三項指標則持續下滑，其中不動產相關產業跌幅最大，反映房市與相關服務需求轉弱。

另一方面，具有景氣預測功能的「領先指標綜合指數」（LCCIS）在去年第四季開始出現回升，不過，指數上升速度明顯放緩，商研院認為，未來復甦動能仍存在不確定性。而7項領先子指標中仍有4項呈現下行，其中最值得關注的是「民間實質固定資本形成」由原本上升轉為下降，代表企業投資動能開始減弱，反而是「金融與保險業實質GDP」則由下降轉為上升，是少數支撐景氣的產業之一。

商研院指出，去年台灣整體經濟仍維持高速成長，全年各季GDP成長率逐季提高，但進一步觀察經濟結構可發現，成長動能主要來自外貿與工業部門，服務業表現相對疲弱，顯示「產業結構失衡」。

商研院提醒，全球經濟不確定性正在升高，包括美國貿易政策、中東地緣政治衝突，都可能加劇國際市場波動。但台灣經濟高度依賴出口，加上AI產業帶動產業集中度提高，一旦外部市場出現劇烈變化，對經濟衝擊也可能擴大。

商研院分析，服務業生產力成長明顯落後製造業，且各行業競爭力差距逐漸擴大，能夠投入研發與數位轉型的企業持續壯大，但缺乏資源的中小企業則逐漸落後。商研院建議，政府應針對不同產業需求提出客製化的轉型升級策略，並協助中小企業推動數位轉型，例如建立公共雲端與共享平台，以提升整體服務業競爭力，降低景氣循環可能帶來的結構性衰退風險。

