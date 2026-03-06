保險業務員辭職創業！靠「買不到海鹽」找到商機 2年營收衝破9500萬元

美國男子打造海鹽品牌「Nature’s Pantry」，短短2年時間，品牌已打進約3000家零售通路。（圖擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕原本在保險業擁有穩定高薪與管理職的美國男子利薩馬（Brian Lizama），卻在事業最穩定之際毅然辭職創業。他從自家廚房與車庫開始手工分裝海鹽，創立副業海鹽品牌「Nature’s Pantry」，如今短短2年時間，品牌已打進約3000家零售通路，營收也從最初的小規模副業成長至數百萬美元。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，利薩馬在念大學時一邊讀書、一邊兼差銷售人壽保險，很快他就發現自己在銷售與創業方面有天賦，最終他選擇從大學退學，投入保險業全職工作。到了20多歲中後期，他一路晉升管理層，管理超過300名業務員，每天工作長達16小時。

在保險銷售領域工作超過10年後，利薩馬於2023年做出重大決定：離開穩定的職涯，創立海鹽品牌 Nature’s Pantry。

利薩馬認為，經過淨化處理的白開水，往往缺乏有助於身體吸收水分的礦物質，而天然海鹽則含有豐富的天然礦物質來源，而在研究哪種海鹽最有助於補水後，他注意到來自法國布列塔尼（Brittany）凱爾特地區（Celtic）的海鹽。當地海鹽富含天然礦物質，且多以傳統手工方式採收。

然而，當利薩馬試圖在當地商店購買時，卻找不到法國海鹽，「那時我突然想到，也許我可以創立自己的品牌，把這種法國海鹽帶給更多人。」

最初的生產線就設在家中廚房，利薩馬與父親站在料理台前，一包一包手工裝袋、秤重、封口。隨著訂單增加，作業空間擴大到車庫，他也找來表兄弟與朋友幫忙處理出貨。

利薩馬起初只把海鹽事業當作副業，希望提供更天然的食品原料。但產品上市後短短2、3個月，線上銷售額就從每月數千美元，迅速提升到數萬美元。看到需求爆發後，他在2023年10月做出重大決定，直接辭去保險工作，全力投入創業。

創業初期，所有物流與出貨都在家中完成，直到2025年11月，公司才正式搬進位於加州派拉蒙（Paramount）的倉庫。他坦言，當初完全沒想到會從廚房小生意發展成需要倉庫的規模。

品牌成長的關鍵來自積極的拓展策略，以及利薩馬過去在保險業培養的「老派銷售」方式，他會親自拜訪店家、直接走進店內，向老闆介紹法國海鹽的特色、補水概念，以及天然海鹽與一般食鹽的差異。利薩馬認為，面對面溝通遠比寄電子郵件更有效，「你的熱情、你的信念，會直接影響對方是否相信你的產品。」

2025年3月，Nature’s Pantry參加天然產品展覽「Natural Products Expo West」，成為營運重要轉折點，全公司的6到8人團隊幾乎全天候在展位接洽買家，最終成功獲得加拿大、德州與芝加哥等地的經銷商，之後更與全美大型天然食品經銷商KeHE合作，並被列為重點培育品牌。

如今，Nature’s Pantry產品已進入美國超過2000家商店，以及加拿大約1000家門市，總計約3000個銷售據點。

利薩馬表示，公司去年營收約70萬美元（約2235萬元新台幣），今年預計可達300萬美元（約9579萬元新台幣），未來目標是在年底前進駐2萬家商店。為此，他正建立銷售團隊，複製自己早期親自開拓市場的模式。

利薩馬給創業者的建議很簡單：不要等到一切都準備好才開始行動。與其因為不知道所有細節而停滯不前，他認為創業者應該先行動、在過程中學習，並從錯誤中調整。

