央行穩匯奏效！新台幣盤中重貶逾1角後翻升 ，午盤暫收31.638元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事延續，油價大漲，市場對通膨擔憂再起，美股收黑連動台股開盤跌逾百點，新台幣兌美元匯率一度重貶逾1角，不過美元指數在亞洲電子盤回落，加上中央銀行昨日釋出穩匯訊號，疑似在出口商陸續進場下，匯價由貶翻升，中午暫時收在31.638元、升值4.5分，台北外匯經紀公司成交量7.26億美元。

中東戰事爆發近一週仍未見降溫跡象，伊朗報復行動一波接一波，國際油價突破每桶80美元，市場擔憂通膨壓力再度升溫，並可能使聯準會降息時程延後。在美債殖利率走升、美元續強的帶動下，美股道瓊指數再度重挫逾800點；科技股跌勢相對有限，但整體市場信心偏弱，也拖累台股今早再度走低，不過低接買盤逐步進場，盤勢轉為震盪整理。

匯市方面，新台幣今早先反映美元走強，以31.74元、貶值5.7分開出，隨後貶幅迅速擴大至1.12角，最低觸及31.795元；不過貶勢隨即收斂並反轉走升，一度升至31.638元，上午盤高低震盪達1.57角。

匯銀人士指出，美元指數在99高位未能站穩，今早於亞洲電子盤回落至98.95附近，多數亞幣也由貶轉升；再加上央行昨日釋出「進場本身也是一種訊號」，在央行強勢穩匯態度下，出口商逢低進場拋匯，也為台幣走升提供助力，不過關鍵還是外資動向。

央行昨日表示，近期外資在股市每日進出金額龐大，也帶動匯市波動加劇，不過研判「最大震盪已經結束」。央行強調，調節匯市並未設定特定目標價或防線，只要市場出現過度波動，央行就會進場調節，以維持市場秩序與匯市穩定。

