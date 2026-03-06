完全浪費錢！13種「不實用」收納商品清單曝光。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕整理收納能讓你心情更平靜，也能幫你更輕鬆找到物品，它甚至還能幫你避免買不必要的物品而省錢，不過，有些居家收納商品不僅不實用，還可能讓家中變的更雜亂，專家點名昂貴的籃子、不透明容器、鞋盒等13項商品，完全是浪費錢，建議避免購買。

《Cheapism》報導，專家表示，市面上充斥著各式各樣的收納商品，有些確實能幫你讓家中更井然有序，但有些其實不實用，買了只是浪費錢，而以下13種商品，建議不要買。

請繼續往下閱讀...

昂貴的籃子

走進家居收納區，你可能會看到一些漂亮但價格不菲的收納籃，感覺它們能解決你所有的收納難題。但其實你並不需要買昂貴的收納籃，便宜的收納籃一樣可達到同樣效果。

不透明的籃子和容器

當你需要從一大堆物品中快速找到某樣東西時，如果不用打開容器就能看到裡面的東西，那就很有幫助。不透明的籃子、容器和其他儲物用品會讓你難以看清裡面的東西，從而減慢你尋找物品的速度。如果您打算購買收納盒或籃子，請盡可能選擇透明款，因為裡面裝的是什麼一目了然。

耳環架

那種需要手動把每對耳環放進去的立式耳環架，對大多數忙碌的女性來說並不實用。相反，您可以選擇扁平式的耳環收納盒，將耳環分別放置在各自的隔層中。這種收納盒使用起來更加方便，而且同樣節省空間。

附小隔板的籃子

使用隔板較小或數量有限的收納籃，會比較難裝滿物品。與其使用隔板有限的收納籃，不如選擇隔板較大的款式。這樣既能整理物品，又無需購買額外的隔板。

吸盤式浴室收納架

吸盤式收納用品經常會損壞，所以你的東西最終會掉到浴室地板上。

開放式貨架

開放式置物架容易積灰塵、沾染污垢和油漬。而且，如果不保持物品整齊有序，置物架只會顯得更加雜亂。

不可調節擱板

隨著時間的推移，您的貨架需求可能會改變。但是，如果您安裝的是無法調整的貨架，則可能必須全部更換。而可調式貨架則可根據您的儲存需求變更進行調整。

過多的罐子

看到千篇一律的罐子，雖然看起來很吸引人，但實際上可能對你的健康有害。當你把一袋米或義麵倒進罐子裡時，可能會加速食物變質。此外，如果你把包裝袋或盒子丟掉，你就無法得知營養成分、保存期限和其他重要資訊。

調味架

當你把調味料放在調味料架上時，你無法知道它們的保質期。調味料會隨著時間而變質，從而影響你的菜餚。除非你堅持要把每個調味料罐上的「最佳食用日期」都照搬過來，否則最好始終將調味料保存在原包裝容器中。

不可堆疊的儲物箱

當你需要整理類似物品，例如筆、毯子或盥洗用品時，收納箱是個不錯的選擇。但是，如果收納箱不能堆疊，就會浪費寶貴的垂直空間，而這些空間原本可以用來放置其他收納箱。因此，最好選擇可以輕鬆堆疊的扁平收納箱。

鞋盒

那些透明鞋盒看起來很漂亮，但其實浪費錢。不如直接用鞋子原來的鞋盒。

簡易貨架

如果您要購買和安裝貨架，請務必仔細查看評價。多花點錢買結實的貨架是值得的。如果您安裝的是劣質貨架，那麼貨架就有可能斷裂，並損壞您的物品。

簡易的門後鞋架

許多收納專家警告不要購買廉價的門後鞋袋或多口袋收納袋，因為它們可能不穩定，會損壞門，容易下垂，甚至阻礙室內動線。它們的容量通常不如宣傳的那麼多，而且會使玄關或衣櫥的使用更加不便。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法