LTN經濟通》馬斯克又一創舉 恐顛覆電動車產業？

CyberCab提前2個月量產。（擷取自社群媒體）

Cybercab沒有方向盤、沒有踏板

〔財經頻道／綜合報導〕全球自動駕駛產業正迎來關鍵轉折點。特斯拉（Tesla）德州超級工廠首批沒有方向盤、沒有踏板的自動駕駛車款 Cybercab 已正式生產，進度比原先計畫提前約2個月。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前透過社群平台證實，Cybercab預計將於2026年4月在德州正式啟動量產，目前原型車正在美國阿拉斯加進行冬季極端氣候測試。

多位產業專家指出，Cybercab提前進入量產階段，加上中美兩大市場同步加速自動駕駛法規建設，意味著全球自動駕駛產業可能迎來「超級利多」。不少分析師甚至將2026年視為自動駕駛從「實驗室技術」走向「大規模量產」的元年。這場變革不再只是矽谷的科技想像，而可能重塑全球交通、物流與金融體系，讓特斯拉從單純的電動車製造商，轉型為以人工智慧為核心的交通服務平台。

傳統車廠的流水線漫長，除了車殼要移動，幾百項零件也得依序裝入。（彭博）

自動駕駛商業化最大阻力是法規空白

長期以來，自動駕駛商業化最大的阻力並非技術，而是法律責任與監管框架的空白。不過到了2026年前後，中美兩國卻同時加速推動法規落地。中國北京在2025年4月正式實施《北京市自動駕駛汽車條例》，率先在法律層面允許自動駕駛車輛投入個人乘用市場；同年9月，中國工信部進一步建立L2至L3級自動駕駛的全國安全標準。目前北京、上海等城市已陸續開放L3、L4級自動駕駛測試與營運，並允許Robotaxi商業化上路，包括百度「蘿蔔快跑」與小馬智行等公司都已展開試營運。

這樣的發展也迫使美國監管機構加快腳步。若美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）未能及時批准「無方向盤車輛」的豁免權，Cybercab即使能在美國工廠生產，也可能出現「美國製造卻無法在美國上路」的尷尬局面。分析認為，這種「法規競賽」正顯示大國競爭已從技術研發延伸至標準制定，而制度環境也成為推動自動駕駛產業化的重要因素。

Cybercab最受市場關注的亮點之一，是其極具顛覆性的成本結構。這款專為Robotaxi設計的無人駕駛電動車售價預計低於3萬美元，馬斯克更希望將製造成本壓低至2.5萬美元以下。根據特斯拉估算，Cybercab的營運成本可降至每英里約0.20美元。相比之下，美國汽車協會（AAA）統計顯示，一般新車的平均每英里擁有成本約為0.77美元，Cybercab的成本優勢接近傳統燃油車的四倍。

Cybercab沒有方向盤與踏板，人類不用進行駕駛的動作。（特斯拉官網）

馬斯克盼將Cybercab成本 降至每輛2.5萬美元以下

成本革命的關鍵來自特斯拉的「Unboxed」製造工藝。這種模式將車輛拆分為多個模組同步組裝，類似「樂高式生產」，可讓不同模組同時製造，大幅縮短生產節拍。特斯拉預計Cybercab產線的生產速度可達每5至10秒產出一輛車，效率約為傳統汽車工廠的7倍。此外，搭配一體化壓鑄（Gigacasting）技術，車輛零件數量可減少約60%，工廠占地面積也能縮小約40%。

拆解機構Munro & Associates分析指出，僅取消方向盤、踏板與相關控制系統，就能節省超過700美元的硬體成本。再加上雙座設計與簡化車身結構，Cybercab的毛利率有機會超越許多入門級燃油車。特斯拉也計畫未來數年投入約200億美元資本支出，透過模組化工廠在德州、墨西哥與歐洲快速複製產線，擴大自動駕駛車隊規模。

在技術架構方面，Cybercab採用完全無方向盤、無踏板、無傳統後視鏡的「三無設計」。乘客只需在車內螢幕或語音系統輸入目的地，車輛即可自動完成整段行程。這種設計不僅提升車內空間利用率，也讓後行李箱容量達到約350公升，足以容納兩個登機箱。

安全方面，Cybercab依靠多攝影機、毫米波雷達與超音波感測器組成的感知系統，搭配端對端人工智慧模型進行決策。與人類平均約250毫秒的反應時間相比，AI系統決策延遲可低於100毫秒。特斯拉同時採用雙FSD晶片架構，兩套系統即時比對運算結果，一旦主系統出現異常，備援系統能在毫秒內接管控制，整體設計符合汽車功能安全最高等級ASIL-D。

市場熱烈討論，Cybercab只用無線充電真的真可行？（擷取自社群媒體）

Cybercab將採感應式無線充電技術

更重要的是，Robotaxi的出現可能重新定義汽車產業的商業模式。過去汽車在售出後便開始折舊，但在自動駕駛車隊模式下，每一輛車都可能成為持續產生現金流的資產。Cybercab還將採用感應式無線充電技術，車輛停在充電板上即可自動補電，大幅降低車隊營運的人力需求。

市場進一步推測，若未來結合車輛到電網（V2G）技術，Robotaxi車隊甚至可能成為分散式儲能系統。當電價低時車輛可充電，電價高時則將電力回送電網，形成「電力套利」。能源研究機構BloombergNEF指出，隨著電動車數量持續增加，車隊未來有機會提供調頻與備用電力等電網服務。

分析認為，若Robotaxi真的大規模落地，汽車產業將從一次性銷售模式轉向「交通服務＋能源服務」的新型商業體系。屆時，自動駕駛車隊不僅是交通工具，也可能成為城市能源與數據網路的一部分。對特斯拉而言，Cybercab或許不只是新車款，而是一個改變全球交通經濟模式的開端。

