黃仁勳母校校長率團訪台 鎖定AI與半導體盼建立合作關係

黃仁勳母校奧勒岡州立大學校長近日率團訪台，盼加速與台灣研究單位深化科技合作。（記者方賓照攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球人工智慧與半導體競賽持續升溫之際，輝達Nvidia執行長黃仁勳（Jensen Huang）的母校奧勒岡州立大學（Oregon State University，OSU）近期也積極加速與台灣深化科技合作。奧勒岡州立大學校長Jayathi Y. Murthy日前率領團訪問台灣，聚焦人工智慧、機器人、半導體與智慧農業等關鍵科技領域，盼與台灣研究機構建立長期學研合作關係。

奧勒岡州立大學是美國西岸重要的R1等級研究型大學，同時也是NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳的母校。該校長期與科技產業緊密合作，在人工智慧、電機工程、電腦科學與機器人領域具備深厚研究基礎，並與Intel、HP及NVIDIA等科技企業建立合作關係，在美國半導體產業生態系中扮演關鍵角色。

Jayathi Y. Murthy校長指出，亞洲特別是台灣，是OSU研究合作與校友網絡的重要據點。本次訪台的主要目的，是與台灣頂尖研究機構及學術單位建立更緊密的合作關係。

此次訪問亦聚焦三大策略領域。首先是 AI與機器人領域，OSU依託其全美領先的協作機器人與智慧系統研究所（CoRIS），尋求台灣研究機構與開發者合作，在「物理AI（Physical AI）」領域的合作，推動更多實際應用。

其次是半導體創新。OSU擁有由黃仁勳耗資2億美元打造的 「黃仁勳與Lori Mills Huang協作創新園區」（Huang Collaborative Innovation Complex），該創新園區配置全美最強大的大學級超級電腦之一，將致力於AI驅動的晶片設計與硬體研發，與台灣半導體產業形成強大的互補關係。

第三則是AI導入農業科技（AI-AgTech）。OSU 作為美國「地捐大學（Land Grant）」，在食品與農業科學領域具備長期研究基礎，未來希望結合AI技術，推動韌性糧食系統研究，並與台灣農業研究單位合作，發展因應氣候變遷的智慧農業解決方案。

除了科研合作之外，OSU也希望藉由此次訪台提升在台灣的知名度，吸引更多台灣學生赴美深造。

