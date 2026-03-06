鴻海AI業務太強！劉揚偉藏不住笑意：今年營收絕對雙位數成長

鴻海集團今日舉辦新春開工團拜，董事長劉揚偉率領員工祈求風調雨順。（記者方韋傑攝）

對於「Vera Rubin」相關產品未來出貨表現，劉揚偉表示相當有信心。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團今日舉辦新春開工團拜，董事長劉揚偉被詢及今年營運展望時藏不住笑意，他認為隨著人工智慧（AI）需求持續升溫，加上消費性電子市場逐步回溫，集團今年相當樂觀，全年營收相較去年的8兆元，絕對會呈現雙位數成長，AI與消費電子將成為帶動營運成長的雙引擎。

劉揚偉指出，AI產業正快速發展，資料中心與高效能運算需求持續擴大，帶動AI伺服器與相關基礎設施投資同步升溫。鴻海在AI供應鏈中具備完整製造與系統整合能力，從前期產品開發、試產導入量產（NPI）到供應鏈協同均深度參與，憑藉垂直整合優勢，使集團在AI資料中心硬體領域具備競爭力。

針對下一世代AI平台布局，劉揚偉透露，鴻海將在輝達（NVIDIA）GTC大會展示與「Vera Rubin」平台相關的AI系統能力，包括機櫃（rack）、散熱模組與電源系統等關鍵零組件，呈現完整AI資料中心硬體架構，凸顯鴻海在系統與關鍵零組件領域的垂直整合實力。

對於「Vera Rubin」相關產品未來出貨表現，劉揚偉表示相當有信心，雖未透露具體出貨數字，但看好相關產品未來的市佔率與出貨量，顯示AI伺服器訂單能見度仍維持在高檔水準，並有望成為未來幾年推動集團營運的重要動能。

關於手機產品趨勢，劉揚偉提到，摺疊式手機仍是未來重要發展方向，鴻海將持續配合客戶布局相關產品。由於合作客戶多為市場領先品牌，對產品品質與性能要求極高，因此新產品上市時程可能較為審慎，但整體仍會跟隨市場主流趨勢推進，並以產品品質與穩定度為優先考量。

關於全球經濟環境，劉揚偉認為，目前國際情勢對鴻海營運影響仍屬有限，但若地緣政治衝突時間拉長，油價不排除持續上揚，進而推升原物料與加工材料成本，對產業供應鏈形成壓力。對代工產業而言，真正的風險並非製造成本，而是終端產品價格上升後，可能導致需求萎縮，進而影響整體訂單動能。

對於近期記憶體與相關電子材料價格走升，劉揚偉說，對代工製造端而言，原料價格波動的直接衝擊相對有限，關鍵仍在終端市場需求。若上游成本持續攀升並反映至產品售價，可能導致終端產品價格上升，進而壓抑市場需求，這才是產業需要關注的風險。不過鴻海客戶多為全球一線科技大廠，具備較強的議價能力與供應鏈整合能力，目前觀察整體影響仍屬有限。

