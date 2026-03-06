WSJ：阿聯考慮凍結伊朗資產 懲罰德黑蘭發動的攻擊

知情人士透露，阿聯正在考慮凍結伊朗在該國的數十億美元資產，作為伊朗空襲阿聯領土的回應。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，阿拉伯聯合大公國正在考慮凍結伊朗在該國持有的數十億美元資產，此舉可能切斷德黑蘭最重要的經濟命脈之一。如果阿聯進一步行動，這將大大限制德黑蘭獲取外匯和全球貿易網路的管道，因為伊朗經濟已在通膨的重壓下苦苦掙扎，現在又陷入了軍事衝突。

《華爾街日報》報導，知情人士表示，阿聯官員私底下已經警告伊朗，在伊朗向阿聯境內已發射超過1000枚飛彈和無人機的情況下，阿聯可能採取行動反擊。目前仍不清楚阿聯政府何時或是否會採取行動。

請繼續往下閱讀...

追蹤德黑蘭活動和美國財政部動態的分析人士稱，多年以來，阿聯一直是伊朗企業和個人逃避西方制裁的金融中心。他們表示，伊朗規避制裁的體系使德黑蘭可以繼續向海外出售時由，並將所得收益用於資助武器和區域代理人。

針對報導，阿聯外交部未回應。阿聯先前曾表示，該國遵守制裁措施，並堅定致力於維護全球金融體系的完整性。

專注於伊朗問題的智庫Bourse & Bazaar執行長巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示，阿聯任何限制伊朗在該國金融活動的行動意義都相當重大，因為阿聯是伊朗參與全球經濟最重要的管道。

知情人士透露，阿聯當局正在考慮採取多項措施，以瓦解伊朗的非法活動。這些措施包括凍結設在阿聯、用於掩蓋貿易的影子公司資產，已對用於繞過正規銀行管道轉移資金的當地貨幣兌換機構進行全面打擊。

知情人士提到，如果阿聯決定打擊伊朗的影子金融帝國，首要目標將是與伊斯蘭革命衛隊有關的帳戶，該組織是負責保衛和延續伊朗政權的強大力量。

根據美國財政部去年6月發佈的文件顯示，德黑蘭已將愈來愈多的石油分配的伊斯蘭革命衛隊，以及其他國防和安全部門，以便在國際市場上出售。

據2名知情官員透露，除了金融手段外，決策者還考慮採取直接的海上行動，例如扣押伊朗船隻，這些措施旨在削弱伊朗在阿聯港口和航道上活動的油輪還有中間商組成的影子船隊。

任何試圖打壓伊朗資產的舉動，都將代表著阿聯長期以來努力平衡與美國的戰略聯盟，與伊朗維持密切關係的做法出現了重大轉變。至今為止，阿聯基本上沒有將金融武器化，用以對抗波斯灣國家。

為了成為國際金融中心，阿聯歡迎來自世界各地的資本，往往不太在意來源。俄羅斯入侵烏克蘭後，阿聯是主要受益者之一，她接納了莫斯克的商品貿易商，並吸引了俄羅斯的資金和銀行家。

包括美國在內的西方國家，先前曾向阿聯施壓，要求加強對資金流動的監管，並嚴厲打擊規避制裁的行為。2022年，總部位於巴黎的全球金融監管機構防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force）將阿聯列入「灰名單」，理由是該國在打擊洗錢和恐怖主義資金方面做得不夠，不過，該組織在2024年將阿聯移出灰名單。

多名參與討論的人士表示，阿聯官員政在權衡凍結資產的風險，包括此舉可能引發伊朗對阿聯領土及關鍵能源基礎設施的長期報復。此外，這項決定也將擾亂阿聯與德黑蘭之間豐厚的貿易和銀行業務關係，並損害阿聯從其他政治敏感地區吸引和留住資本的能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法