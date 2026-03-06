外送平台搶攻會員經濟 最新調查揭消費者3大入會誘因

外送市場逐漸邁入成熟階段，會員經營正成為外送平台競爭的重要策略。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著外送市場逐漸邁入成熟階段，會員經營正成為外送平台競爭的重要策略。資策會產業情報研究所（MIC）最新發布的《外送大調查》指出，平台若要提升用戶黏著度與消費力，強化會員制度已成為關鍵布局方向。

產業分析師杜芸諮表示，調查顯示，消費者加入外送平台會員的前三大誘因，依序為「無限次免外送服務費」、「提供會員優惠折扣」以及「購買品項享折抵優惠」。這些因素不僅直接影響消費者是否願意加入會員，也與平台後續的使用頻率與消費金額密切相關。

進一步觀察會員與非會員的消費行為差異，調查發現，會員購買生鮮雜貨、生活用品與冷藏冷凍食品的比例，較非會員高出約15%，顯示會員更傾向將外送平台作為日常生活採購的延伸工具，而非僅用於餐飲外送。

在支付方式方面，會員使用信用卡的比例較非會員高出約一成，而使用金融卡的比例差距更達兩成，反映會員在支付習慣上更傾向數位化與無現金交易。

此外，在服務體驗的關注重點上，會員也較非會員更重視配送品質，特別是外送是否能準確送達指定地點，顯示會員對平台服務穩定度與履約能力有更高期待。

在行銷策略部分，調查亦指出，提供會員專屬優惠，以及與獨家品牌或餐廳合作，是提升會員吸引力的重要手段。杜芸諮認為，未來平台若能在商品品項、支付方式、消費體驗與專屬優惠等多面向持續優化會員制度，將有助於提升用戶黏著度，並強化整體營運表現。

