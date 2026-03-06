焦點股》喬山︰商用健身器材動能強勁 股價強漲逾6％

（健身器材大廠喬山（1736）營收連5個月成長，今年商用和家用健身器材將同步成長，今天股價強漲6.3%。（取自喬山官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材大廠喬山（1736）營收連5個月成長，今年商用和家用健身器材將同步成長，今天股價強漲，截至10點45分，股價暫報143.5元，漲幅6.3%，成交量1334張。

喬山1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，創同期新高，單月營收年增率連5個月成長，並連3個月年增率達雙位數成長，旗下商用、家用及按摩椅3大事業體，1月營收皆較去年同期成長。

喬山已喊出今年商用與家用健身器材將同步高成長，尤以商用事業體最為突出，隨著全球健身產業需求暢旺、連鎖健身房持續擴點，推動喬山商用產品出貨量與接單動能同步成長，商用健身器材去年底市占率已經突破4成，2028年將朝7成邁進。

喬山也將持續推動全球化製造策略，越南第2座製造工廠預計於2026年第3季正式投產，將有效提升公司全球市場的供應彈性與交期穩定度。

