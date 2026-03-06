川普開戰伊朗喊「沒時間限制」！油價飆漲竟說：就讓它漲

美國總統川普。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰火升溫、油價也持續漲。對此，美國總統川普近日接受美國《時代雜誌》（TIME）專訪，針對伊朗局勢展現強硬立場。川普明確表示，他對伊朗的軍事行動「沒有設定時間限制」，同時強調首要目標是徹底剷除伊朗的核武與飛彈威脅。針對國內對報復性攻擊的擔憂，他更直言「開戰總會有人犧牲」。

綜合美國媒體《CNN》報導，川普4日向《時代雜誌》詳述列出美國對伊朗目標，他們不能擁有核武器，此為最重要的前3項優先目標，並禁止彈道飛彈以及扶植一名「理性且神智清醒」的人選來領導伊朗。川普說，「我對任何事情都沒有時間限制」、「我想完成它。」

報導分析，川普先前曾公開指出，預期戰爭將持續4至5週，但部分觀察人士認為，若他面臨國內日益增加政治壓力，或認定已達成目標，則時程表可能有所變動。當被問及美國民眾是否應擔憂本土遭受報復性攻擊？川普坦言，「我想是的，我們預期會發生一些事。就像我說過的，總會有所犧牲，開戰之際，總會有人犧牲。」

面對油價上漲，川普向《路透》回應，「如果漲了，就讓它漲」、「我對此毫無顧慮。等這場戰爭結束後，油價會迅速回落。即便漲價，也遠不如這場戰爭重要，油價漲個幾毛錢根本不值一提」。

儘管國內油價明顯上揚，川普表示，他目前不打算動用戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve），該儲備是世界最大緊急石油儲備庫，位於路易斯安那州與德州地下鹽穴網絡中。

針對外界擔憂伊朗可能封鎖重要能源命脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz），該海峽掌握全球5分之1的石油運量，不過川普相信海峽將保持暢通，因為伊朗海軍已經「沉入海底」。據悉，自2月28日戰爭爆發以來，全球石油價格飆升16％，因為衝突擴散導致中東供應中斷。

