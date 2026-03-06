專法未動、市場先凍？最新調查揭：外送市場消費動能提前降溫

MIC最新調查揭，在外送專法正式上路之前，外送市場已因價格上升而逐漸進入成長高原期，消費動能出現趨緩。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院今年1月三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法），確立外送員每單最低45元保障、報酬不得低於最低時薪1.25倍等規範，最快將於7月中旬上路。平台業者先前即指出，專法實施後外送成本勢必上升，外送費調漲恐成必然趨勢，並憂心可能形成消費者、店家、外送員與平台「皆輸」的負向循環。

然而，在外送費調漲方案尚未出爐前，市場已出現降溫跡象。最新調查顯示，在「外送專法」正式上路之前，外送市場已因價格上升而逐漸進入成長高原期，消費動能出現趨緩。

請繼續往下閱讀...

資策會產業情報研究所（MIC）近日發布《外送大調查》，分析臺灣外送市場最新發展。產業分析師杜芸諮指出，2025年曾使用外送服務的消費者較前一年減少近5%，顯示疫情期間快速成長的外送市場正逐漸邁入成熟階段。加上外送費用提高與商品單價普遍上升，也進一步影響消費者的使用意願。

調查亦顯示，臺灣外送市場出現兩大趨勢變化。首先，兩大平台龍頭foodpanda與Uber Eats的常用比例差距持續縮小。2023年兩者差距仍有16%，2024年降至7.5%，至2025年更進一步縮減至僅1.3%，顯示兩大平台在臺灣市場的競爭已趨於勢均力敵。

從消費力觀察，外送消費者每次平均消費超過600元的比例為11.3%；其中，每次消費超過1000元的比例則由過去的6%下降至3.1%，顯示高額消費訂單比例有所減少。不過，「訂閱會員」的消費能力與使用頻率仍明顯高於非會員。

調查顯示，2025年有36.4%的外送消費者訂閱平台會員服務。其中，每次平均消費超過600元的會員比例達17.4%，每次消費超過1000元者則為5.8%，顯示會員制仍是平台維繫高價值用戶的重要策略。

此外，調查也發現，近兩年約有七成外送消費者曾因外送費用過高而停止使用平台服務。杜芸諮指出，「外送費用」已成為影響消費者是否持續使用外送服務的關鍵因素。

MIC指出，隨著2026年1月立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，未來平台營運成本可能進一步增加，消費者也將更加關注相關成本是否轉嫁至外送費用。業者未來除了面臨成本控管壓力，也需在價格策略與用戶留存之間取得平衡，如何避免價格上升導致需求流失，將成為外送產業下一階段的重要課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法