台積電才是「全村的希望」！輝達暴賺神話背後的重要推手

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）需求爆發，市場將輝達與其財報喻為「全村的希望」。然而外媒分析指出，市場普遍關注AI需求是否能持續，但另一個可能影響輝達未來估值的關鍵因素較少被討論，那就是其最重要的合作夥伴台積電（2330）。

《金融時報》（Financial Times）專欄作家尹允（June Yoon）指出，輝達目前高達約75%的毛利率，是支撐其市場估值的重要因素之一。但這樣的高利潤結構是否能長期維持，很大程度上，取決於台積電是否會在未來爭取更高的製造利潤分配。

根據市場數據，輝達目前毛利率約為75%，遠高於傳統晶片製造商長期約50%的平均水準。這樣的獲利能力，甚至更接近奢侈品牌或軟體企業的商業模式。

尹允表示，在目前的營收規模下，輝達毛利率每變動1個百分點，約等於每年20億美元的毛利變化。這樣的幅度足以影響市場對其獲利預測，進而牽動整體估值。

目前輝達的預估本益比約為21倍。尹允認為，這樣的估值看似合理，但其成立其實依賴兩個條件同時成立：一是全球AI基礎建設需求持續強勁；二是台積電在晶片製造上不會大幅提高分潤比例。

尹允表示，市場對AI需求高度關注，但對台積電議價能力上升的討論卻相對不足。

輝達長期被視為典型的「無晶圓廠」晶片設計公司，其主要價值來自GPU架構設計以及軟體生態系，包括深度整合的開發平台。然而尹允認為，這樣的描述其實並不完整。輝達最終銷售的仍然是實體晶片，而這些晶片必須由外部代工廠生產。

目前輝達最具利潤的AI產品，包括H200、Blackwell系列以及下一代Rubin架構，都依賴台積電的4奈米與3奈米先進製程生產。在目前的半導體產業中，幾乎沒有其他製造商能在產能、良率與性能上提供同等規模的生產能力。

這樣的產業分工帶來雙方巨大利益。尹允表示，這種關係既是「共生關係」，但同時也是輝達最核心的潛在風險。

在半導體產業中，誰掌握最先進製造能力，誰就擁有議價權。台積電不僅決定晶圓價格，也負責分配先進製程產能。雖然輝達是台積電的重要客戶，仍需與其他科技巨頭競爭相同的先進產能。

隨著全球AI基礎設施投資激增，市場對先進晶片需求迅速攀升，台積電的先進產能已出現供不應求的情況。尹允指出，在這種環境下，台積電確實有動機支持輝達持續成長，但並沒有義務確保輝達維持超高毛利率。

除了市場因素外，地緣政治亦是潛在風險。目前全球最先進的晶片製造能力高度集中在台灣，雖然台積電近年已在美國亞利桑那州興建新廠，以分散地理風險，但這些工廠仍屬同間公司，產能分配權依然掌握在台積電手中，因此若供應鏈中斷，先進製程產能只會更加稀缺，可能進一步強化台積電議價能力。

目前全球半導體產業由兩個關鍵瓶頸主導：一是ASML在極紫外光（EUV）微影設備的壟斷地位，以及台積電在先進晶片製造上的領先優勢。在這兩個領域，市場幾乎沒有可行替代者。

報導認為，輝達能維持接近軟體公司的高利潤率，其實建立在一個相當特殊的產業結構上，那就是與台積電維持長期合作關係，而不是追求更高製造利潤。隨著輝達營收規模持續擴大，即使毛利率出現小幅下降，也可能對其整體估值造成顯著影響。

然而目前市場高度關注AI需求是否會降溫，卻較少討論另一個問題：台積電是否可能在未來重新調整晶片製造的利潤分配。尹允指出，在半導體產業中，真正的權力往往來自生產能力，而目前全球最關鍵的先進產能，仍掌握在台積電手中。

