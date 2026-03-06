技嘉推全場域AI布局 工業、邊緣與AI PC同步擴張

技嘉積極布局人工智慧應用版圖，隨著生成式AI加速落地，管理層提出「全場域AI」策略。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕技嘉（2376）積極布局人工智慧（AI）應用版圖，隨著生成式AI加速落地，管理層提出「全場域AI」策略，從資料中心、邊緣運算到終端裝置全面擴張，並透過AI伺服器、AI PC與工業電腦等產品線打造完整AI運算生態系。技嘉指出，2026年將是AI智慧全面落地的重要一年，公司也同步啟動擴大徵才計畫，強化全球研發與產品布局。

在AI基礎建設方面，技嘉持續深化資料中心布局，並開發機櫃級AI運算解決方案GIGAPOD，整合最新運算架構與自研RackManagement技術，以模組化方式打造企業級AI運算中樞「AIFactory」，協助企業建置高效能AI運算平台。技嘉並與NVIDIA、AMD、Intel及Microsoft等國際科技大廠合作，強化從雲端到邊緣的AI運算能力。

請繼續往下閱讀...

除了雲端與資料中心市場，技嘉也積極將AI算力延伸至實體場域。透過高效能嵌入式系統與工業電腦產品，公司推動AI在智慧工廠、交通與城市基礎設施等場景落地，發展所謂「PhysicalAI」應用，使AI系統能即時分析環境資訊並快速反應，進一步串聯雲端與地端的智慧運算架構。

在終端應用方面，技嘉同步布局AI PC與地端AI運算市場，目前已向市場釋出推出AI TOP超級電腦系列產品，讓個人開發者與中小企業能在地端執行RAG模型微調與AI開發，確保資料私有化與運算效率。同時，AI筆電亦搭載GiMATEAI助理，結合主機板、顯示卡、筆電與OLED顯示器等產品，形成完整AI終端應用生態。

隨著AI業務快速成長，技嘉也宣布啟動「技領未來，嘉速夢想－2026擴大徵才」計畫，釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等超過百個職缺，強化全球研發與技術團隊。公司指出，2026年不僅是AI應用加速發展的重要一年，也是技嘉成立40周年的重要里程碑，未來將持續透過技術創新與人才布局，推動AI解決方案在全球市場擴展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法