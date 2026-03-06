焦點股》jpp-KY：2月營收創新高 股價衝高

經寶擴建中的新噴漆廠。（JPP提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕經寶精密jpp-KY（5284）受到2月營收首度站上4億元創新高激勵，今日股價跳空開高以276元開出，早盤一度衝高到278元，差一檔漲停，截至9:21分，股價暫報276.5元，上漲23元，漲幅9.07%，成交量約1100張。

jpp-KY 2月受惠AI伺服器機櫃需求熱絡、歐洲航太子公司ADE營運回穩，以及軍工產業訂單挹注，合併營收4.07億元，月增13.4%、年增50.24%，並首次站上4億元大關，創歷史新紀錄。

jpp指出，泰國D客戶的新廠下半年陸續完工，jpp擁有就近供貨優勢，合作項目由電源機構件進一步延伸至更多高階伺服器與儲能產品。在AI需求推動下，美系A客戶的機櫃訂單持續滿載，jpp已擴建新的噴漆產線，預計第二季中旬完工後，噴漆產能將可提升2.5倍以上。

另外，航太軍工子公司ADE經半年整頓後，營運已回歸常軌，jpp表示，隨著中東局勢帶動歐洲「重新武裝計畫」，經寶旗下歐洲子公司ADE的國防業務為軍工大廠的一階供應商，預計下半年在市場趨勢及客戶擴廠的效應帶動下，營運將有機會呈現逐季攀升態勢。

