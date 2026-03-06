大批原油卡在荷姆茲海峽 美國點頭開放印度買俄油

印度總理莫迪（左）和美國總統川普（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽，大批原油運輸受影響，美國批准了一項通用許可證，允許俄羅斯向印度出售部份石油，使印度在波斯灣衝突升級，導致主要產油國供應中斷的情況下擁有更多購買燃料的選擇。

《彭博》報導，這項許可證涵蓋與3月5日之前裝載到船上的俄羅斯原油和石油相關的銷售交易，前提是這些原油和石油產品最終運往印度並由印度公司購買。這項措施將在華盛頓時間4月4日凌晨到期。

此舉發生在美國總統川普（Donald Trump）對印度商品加徵關稅數個月之後，川普此舉旨在向印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府施壓，迫使印度放棄從俄羅斯購買能源。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在X發文表示，為了確保石油繼續流入全球市場，財政部發佈了一項為期30天的臨時豁免令，允許印度煉油商購買俄羅斯石油，這項刻意為之的短期措施不會給俄羅斯政府帶來顯著的經濟利益，因為他只授權涉及已經滯留在海上的石油交易。

截至上週末，有950萬桶俄羅斯石油滯留在亞洲水域。

本週稍早，印度國營煉油企業和政府官員舉行會議，討論緊急措施，包括啟用滯留在印度水域附近的俄羅斯貨輪。印度石油部也曾呼籲外交官向華府尋求一些斡旋的餘地。

印度在烏克蘭戰爭後成為俄羅斯海運原油的最大買家，但迫於美國的壓力，印度一直在減少對俄羅斯原油的購買，尤其是上（2）月美印達成貿易協議、取消懲罰性關稅後。此後，印度一直將俄油的購買量維持在最低水位。

