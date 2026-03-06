自由電子報
焦點股》研華：無懼大盤逆風 連日帶量大漲

2026/03/06 09:32

研華持續將自身定位為邊緣AI推動者與關鍵軟硬體平台供應商，股價連日大漲。（記者方韋傑攝）研華持續將自身定位為邊緣AI推動者與關鍵軟硬體平台供應商，股價連日大漲。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）持續將自身定位為邊緣AI推動者與關鍵軟硬體平台供應商，週三（4日）法說會後股價連日發酵，今日買盤無懼美股收黑、台股下挫，推動研華逆風大漲，截至上午9時18分暫報361元，漲幅5.4%，成交量5544張。

研華董事長劉克振週三在法說會表示，AI產業發展方向正從資料中心逐步走向邊緣裝置，並進一步進入實體世界形成「物理AI」（Physical AI），讓系統能同時具備感知、決策與執行能力。其中醫療、自動化與機器人被視為最具落地潛力的應用領域，研華除了自身營運優化，也預計藉由策略投資與合作逐步擴大生態系布局。

劉克振說，研華亦提出三層式邊緣AI架構，涵蓋AI加速模組、產業應用系統與地端伺服器，並搭配WISE-IoT平台與WEDA（Wise Edge Developer Architecture）軟體架構，強化軟硬體整合能力，推動AI應用落地，也將運用組織調整策略，邁向更國際化的經營模式，並為下一階段5年策略奠定基礎。

