政府百億國發基金布局AI新創 首批6案由「他們」拿下

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球生成式AI競爭升溫之際，政府加速布局國內AI產業發展。數位發展部表示，目前積極著手建立台灣AI軟體生態系，並以算力、資料、人才、行銷、資金五大政策工具作為推動核心，希望從基礎資源到市場發展全面強化AI產業能量。

政府推出《加強投資AI新創實施方案》，由國發基金投入新台幣100億元，規劃10年期投資，主要鎖定國內AI新創與數位經濟相關產業企業，並排除上市、上櫃公司，以資金協助早期與成長階段企業發展。投資模式採政府與民間共同出資方式進行，原則投資比例為1比1，最高可達1比2，希望透過公私協力放大投資效果，帶動更多民間資金投入AI產業。

根據目前進度，該方案已遴選36家民間搭配投資人，並核定6件投資案，政府投資金額約為7556萬元，同時帶動約3億元民間資金投入。數位產業署表示，截至今年2月底，投資案件主要集中於5家企業，包括賦語科技股份有限公司、台灣智慧駕駛股份有限公司、富宇翔電通股份有限公司、阿爾發金融科技股份有限公司，以及用益網路科技股份有限公司。其中，台灣智慧駕駛股份有限公司獲得2案投資。

數發部指出，透過國發基金帶動投資，希望建立更完整的AI創新生態，讓技術研發、產業應用與資本市場形成正向循環，進一步提升台灣在全球AI產業競爭中的發展動能。

