台灣注意！「這兩國」被點名 斷氣斷油影響超大

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東爆發新一輪衝突，國際油氣燃料價格飆漲，三菱日聯銀行分析師表示，中東供應出現中斷，已引發亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格大幅上漲，其中南韓與台灣恐受到最大影響。

《第一郵報》（Firstpost）報導，三菱日聯銀行分析師Lloyd Chan表示，由於台灣與南韓高度依賴進口液化天然氣，且天然氣在兩國發電結構中扮演重要角色，因此一旦天然氣價格上漲，將面臨更高的經濟與能源風險。

Lloyd Chan指出：「這兩個經濟體（台灣與南韓）在發電結構中天然氣占比相對較高，而且幾乎所有天然氣需求都仰賴進口，使它們特別容易受到天然氣價格長期高企的衝擊。」

近日《紐約時報》也提到，台灣逾96%能源仰賴進口，其中約6成石油與3分之1天然氣經由荷姆茲海峽運抵，若台灣能源供應有任何短缺，都可能危及全球經濟，因為全球經濟依賴台灣製造業。

卡達與美國、澳洲並列為世界主要液化天然氣出口國，而全球約20%的液化天然氣貿易，經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸。其中，經由荷姆茲海峽運往亞洲的液化天然氣貨運量約占86%，主要買家包括中國、印度、台灣與韓國，合計約占60%。

因此，報導指出，一旦供應出現長時間中斷，將可能加劇亞洲主要買家原本已面臨的能源市場波動，並進一步收緊供應。分析認為，儘管油價目前尚未飆升至俄烏戰爭期間的極端水準，但液化天然氣市場的劇烈波動，對高度依賴進口能源的亞洲經濟體而言，將帶來更直接的通膨壓力。

對南韓與台灣而言，液化天然氣價格上漲可能推高電價與整體消費者物價，使貨幣政策前景變得更加複雜。Lloyd Chan表示，能源驅動型通膨風險上升，可能促使南韓央行和台灣央行在政策上維持更為謹慎的態度。

此外，報導也指出，對南韓與台灣等以出口為導向的經濟體而言，若液化天然氣價格長期維持高位，恐將擠壓貿易收支平衡，對貨幣匯率帶來壓力，同時增加製造業的生產成本，尤其是半導體與重工業等能源密集型產業。

