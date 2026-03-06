黃金撐不住 又大跌了！

週四（4日）黃金價格再度回落。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（4日）黃金價格再度回落，抹去稍早的漲幅，係因受美債殖利率和美元攀升所打壓。

黃金現貨價下跌1.2%，報每盎司5076.59美元。

4月交割的黃金期貨下滑1.1%，報每盎司 5078.70美元。

道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「市場正關注油價上漲和通膨風險，而美債殖利率攀升通常對黃金不利。」

美以聯軍對伊朗的軍事行動在週四進入第6天，根據當地居民，轟炸行動更為猛烈。在此之前，美國已先對遠離主要衝突區的一艘軍艦發動襲擊，伊朗誓言報復。

中東局勢升級讓能源供應擔憂加劇，並帶動油價上漲，在通膨疑慮升高的情況下，降息預期也跟著減弱。

黃金曾在1月29日創下5594.82美元歷史高點，隨著美以展開空襲行動刺激避險需求，週一曾短暫突破5400美元，但隨後又因美元吸引避險資金而回落。

梅萊克指出，黃金基本面仍具支撐，「美國財政赤字大幅攀升的跡象終將顯現，切存在大量不確定性。」

目前投資人正密切關注週五公布美國2月非農就業報告，以獲取更多線索。

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌1.8%，報每盎司81.91美元。

現貨鉑金下跌1.1%，報每盎司2125.10美元。

現貨鈀金下跌2.4%，報每盎司1634.15美元。

