300艘油輪卡在荷姆茲海峽！國際油價漲瘋了

在戰爭爆發後，荷姆茲海峽進出船隻幾乎停擺，目前約有300艘油輪仍滯留在海峽內。圖為海事分析服務商Marinetraffic資料，顯示大批船舶在3月4日被迫滯留於該水域。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（5日）大幅上漲！隨著美國與以色列對伊朗戰事升級，全球石油供應受干擾的情況加劇。另一方面，華府表示可能介入期貨市場以抑制能源價格上漲，美國原油期貨漲幅甚至超過國際基準布蘭特原油期貨。

美國紐約西德州中級原油期貨收盤上漲6.35美元，漲幅8.51%，報每桶81.01美元，創下2024年7月以來新高。

布蘭特原油期貨則上漲4.01美元，漲幅4.93%，收在每桶85.41美元，為連續第5個交易日上漲。

兩大原油期貨的走勢分歧在美東時間約下午3點（約台灣時間凌晨4點）最為明顯。一般情況下，這兩項期貨價格通常同步波動，除非出現對其中一個基準供需產生特定影響的因素。

一名白宮高級官員表示，美國財政部可能在週四就宣布一系列抑制能源價格上漲的措施，其中包括可能在石油期貨市場採取行動。

美國總統川普（Donald Trump）週四接受《路透》獨家專訪時表示，他並不擔心因伊朗衝突擴大而推升的美國汽油價格，並強調美軍行動才是優先事項。川普同時表示，美國希望參與選擇伊朗下一任領導人。

另一方面，由於船運在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎陷入停滯，伊拉克與卡達已經關閉部分石油與天然氣產能。

伊拉克每日約150萬桶原油產量被迫停產，原因是缺乏油輪運輸，導致儲存空間即將耗盡。卡達也因同樣問題暫停液化天然氣（LNG）生產，因為LNG運輸船無法通過荷姆茲海峽這一重要航運瓶頸。

全球約5分之1的石油運輸都必須通過荷姆茲海峽。分析師、交易員與業界消息人士指出，若儲存空間持續耗盡，科威特與阿聯也可能成為下一個減產的國家。

船舶追蹤機構Vortexa與Kpler的數據顯示，在戰爭爆發後，荷姆茲海峽進出船隻幾乎停擺，目前約有300艘油輪仍滯留在海峽內（不包含部分小型油輪）。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「目前荷姆茲海峽完全沒有航運活動，因此油價只會持續上漲。而且當各國被迫停產後，恢復供應需要更長時間，因為生產不可能立即恢復到滿載狀態，這個問題可能會持續一段時間。」

BOK Financial交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）指出：「如果這種情況持續到下週，即使荷姆茲海峽重新開放，產能恢復與航運重啟也需要時間才能完全回到正常運作。」

波斯灣週四仍持續發生油輪遭攻擊事件。一艘懸掛巴哈馬旗的原油油輪「Sonangol Namibe」在伊拉克豪爾祖拜爾港（Khor al Zubair）附近發生爆炸，導致船體受損。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，荷姆茲海峽的攻擊事件，加上中國為降低燃料出口所採取的措施，進一步推高油價。他補充說，由於中東出口中斷，成品油市場也開始出現壓力跡象。

由於燃料供應前景轉趨緊張，美國柴油期貨價格在盤中大漲10%，升至每加侖3.60美元以上。

