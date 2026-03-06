Costco大降價要來了？CEO鬆口「1條件」、會員準備撿便宜

包括Costco在內的數百家企業，正對美國政府提起訴訟，要求退還IEEPA關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，公司若成功取得關稅退款，將致力把相關利益回饋給會員，方式可能包括降低商品價格或提升整體商品價值。

瓦克里斯週四（5日）在2026會計年度第2季Costco財報電話會議上指出，目前關於關稅退款仍存在許多不確定性，包括退款流程、是否真的能取得退款，以及退款何時到位，都還沒有明確答案。

他表示：「就關稅退款而言，目前還不清楚實際流程，也不確定是否會拿到退款，以及何時會發生。」

瓦克里斯進一步說明，如果透過法律途徑成功追回過去以某種形式轉嫁給會員的成本，公司承諾將尋找最合適的方式，把這些價值回饋給會員，例如透過更低價格或更具吸引力的商品價值。

目前，包括Costco在內的數百家企業，正對美國政府提起訴訟，要求退還美國總統川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅。這些全球性關稅已在上個月遭美國最高法院裁定無效。

瓦克里斯同時指出，Costco也已採取多項策略，以降低關稅對商品價格帶來的衝擊，包括調整部分商品的原產地來源、整合全球採購量，以及加大自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）的採購與銷售比重。

他表示，這些做法將有助於公司在新的全球關稅體系取代被推翻的IEEPA關稅後，仍維持競爭優勢。瓦克里斯說：「我們相信，憑藉在採購方面的專業能力，以及精簡SKU（商品品項）數量的營運模式，我們有能力像任何企業一樣有效管理這些變化。」

此外，瓦克里斯也指出，由於今年不同關稅稅率在不同時間點實施並層層疊加，使得公司很難精確評估個別商品所受到的實際影響。不過隨著部分關稅下降，Costco已開始調降部分商品價格，例如紡織品、寢具與廚具等類別。

他最後強調：「在Costco，我們一向希望成為第一個降價、最後一個漲價的零售商。」

