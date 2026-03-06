AI資料中心擴張資金吃緊 傳甲骨文將裁員數千人

知情人士表示，甲骨文計劃裁減數千個工作崗位，預計將影響多個部門。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，甲骨文（Oracle）計劃裁減數千個工作崗位，預計將影響多個部門，最快可能在本月實施。這是甲骨文公司為了應對大規模AI資料中心擴張計劃帶來的資金短缺而採取的措施之一。

《彭博》報導，在董事長艾里森（Larry Ellison）的領導下，甲骨文正在著手進行一項歷史性的資料中心建設，以支持OpenAI等客戶的AI工作。這家長期以來以資料庫軟體聞名的公司，在過去幾年積極轉型，致力於加強雲端運算部門，專注發展AI，旨在成為市場領導者亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）的有力競爭對手。

根據《彭博》彙整的資料，華爾街預計，甲骨文雲端業務部門在資料中心方面的支出，將導致該公司未來幾年的現金流為負，直到2030年這些支出才會開始產生回報。甲骨文在上（2）月表示，今年將透過債務和股權發行結合的方式，籌集最多500億美元（約新台幣1.58兆元）的資金。

知情人士透露，這次計劃中的裁員規模預計將比該公司以往的裁員更大。本週，甲骨文公司內部宣佈將對雲端部門許多空缺的職位進行審查，此舉實際上將放緩或凍結招聘流程。

針對報導，甲骨文拒絕置評。截至2025年5月底，甲骨文在全球擁有約16.2萬名員工。知情人士稱，裁員計劃仍在進行中，並可能出現變化。

甲骨文作為AI雲端服務供應商的初期行動曾獲投資人青睞，並推動其股價在2024年漲61％，去年也漲20％。然而，隨著成本上升，市場對於該公司的態度開始轉變，截至週三（4日）收盤，甲骨文股價以從2025年9月的高點跌約54％。週四（5日），甲骨文一度下跌1.5％，收盤則漲1.6％。

AI的高昂前期成本導致科技業普遍裁員，各公司都在努力平衡預算。去年，由於資料中心和AI軟體研發的支出不斷增加，微軟裁掉約1.5萬人。上週，Block宣佈將裁員近一半，共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）稱，此舉是對於AI提升效率的考量。

甲骨文在9月的一份文件中披露，公司計劃進行史上最大規模的重組，預計在截至5月的本會計年度斥資高達16億美元（約新台幣507.6億元），其中包括向員工支付的遣散費，這一規模遠超過甲骨文先前披露的任何類似計劃。

