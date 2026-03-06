伊朗戰火還沒停 川普政府再拋震撼彈 點名下一個干預「這國家」

美媒報導，川普暗示古巴可能是美國下一個干預的目標。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰事的外溢效應正逐漸浮現。多家外媒報導，隨著美國與伊朗的衝突持續升溫，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日暗示，美國下一個可能的行動目標將是古巴。美國總統川普也公開表示，在對伊朗的軍事行動結束後，美國對古巴採取行動「只是時間問題」，使外界開始關注華府是否將把戰略焦點從中東轉向拉丁美洲。

據報導，川普週四在白宮再談及古巴問題，並指出美國政府已加強對古巴的經濟制裁，以進一步壓縮這個加勒比海島國的經濟空間。他強調，想先把伊朗這件事處理完，古巴的問題只是時間早晚而已。這番相關言論，使哈瓦那局勢再度受到國際關注。

近年，川普越來越頻繁地以軍事力量推動其全球政策議程，包括在拉丁美洲地區。而川普與其盟友也一直對古巴政府發出強硬警告，並透過加大經濟壓力，希望最終推翻古巴的共產政權。他曾表示，古巴政權「看起來已經快要倒下」，並暗示華府可能在不久的將來採取更強硬行動。

在今年1月美國成功拘捕委內瑞拉總統馬杜羅之後，川普甚至宣布，將完全切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，這對長期依賴進口能源、又受到美國制裁的古巴而言，是一條至關重要的經濟生命線。

據報導，古巴國內能源危機正在加劇。由於石油供應減少，古巴已限制燃料使用並優先保障重要產業。燃料短缺也迫使多家航空公司削減飛往古巴的航班，而旅遊業長期是該國重要外匯來源。對此，古巴官員也譴責美國石油封鎖是大規模懲罰。

