不滿盟友封鎖荷姆茲海峽！傳中國正與伊朗談判 以允許油氣船隻通行

知情人士表示，中國正在與伊朗進行談判，以允許原油和液化天然氣船隻安全通過荷姆茲海峽。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，隨著美國和以色列對德黑蘭發動的攻擊升級，中國正在與伊朗進行談判，以允許原油和卡達的液化天然氣（LNG）船隻安全通過荷姆茲海峽。

《路透》報導，這場戰爭在週四（5日）進入第6天，導致這條重要的航運通道幾乎完全關閉，世界各國被迫與全球5分之1的石油、天然氣供應隔絕。知情人士透露，長期與伊朗保持友好關係，且嚴重依賴中東物資的中國，對於伊朗癱瘓荷姆茲海峽航運的舉動感到不滿並正在向德黑蘭施壓，要求允許船隻安全通行。

船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」的船隻在夜間通過海峽，此前該船已將訊號改為「中國」船東，但要穩定全球市場還需要更多航行。

自衝突爆發以來，由於德黑蘭襲擊海灣地區的能源設施以及穿越海峽的船隻，導致石油生產停滯，原油價格上漲超過15％。其飛彈最遠射至賽普勒斯、亞塞拜然和土耳其，破壞了全球市場穩定並促使主要經濟體對通膨風險做出警告。

Vortexa船舶追蹤數據顯示，3月1日也就是衝突爆發後的第2天，通過海峽的原油油輪數量降至4艘，而1月份以來，平均每天有24艘油輪通過海峽。根據Vortexa和船舶追蹤公司Kpler數據顯示，約有300艘油輪仍停留在海峽內。

糖業資深人士麥道格（Mike ​McDougall）透露，中東糖業高層表示，目前有一些船隻正在通過海峽，這些船隻要不是中國所有，就是伊朗所有。

伊朗政府本週稍早表示，任何屬於美國、以色列、歐洲國家或其盟友的船隻都不得通過荷姆茲海峽，但聲明中並未提及中國。

