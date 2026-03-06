黃金大買家又出手啦 !「這央行」將大舉出賣出 全因「這原因」

外媒報導，波蘭央行行長考慮出售黃金，以籌集國防資金。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕，全球最大的黃金買家之一波蘭國家銀行，傳出打算透過出售央行黃金儲備，籌措最多480億波蘭茲羅提（約新台幣4159.2億元），以支應國防支出。對此，《彭博》報導，波蘭央行行長格拉平斯基（Glapinski）指出，目前持有約550公噸的黃金儲備，透過出售部分持金，可即時獲取國防所需的巨額資金，且央行未來仍可選擇在適當時機重新購回，但相關討論仍閉門進行。。

據報導，波蘭在歐盟計畫中原定可獲分配近440億歐元（約新台幣1.6兆元）的資助，但在地緣政治與外交考量的夾擊下，波蘭政府仍傾向開發自主財源。

除了賣金補充軍費，知情人士也指出，央行還可透過其他來源再籌集約120億茲羅提，使今年新增國防資金最高可達600億茲羅提（約新台幣近5200億元）。

根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，截至2025年11月，波蘭央行是當年全球官方部門最大的黃金買主，全年購入量達95公噸，幾乎是位居第二的哈薩克（49公噸）的2倍之多。

波蘭總統表示，整體計畫最終規模可能擴大至1850億茲羅提（約新台幣1.6兆元），大致相當於歐盟SAFE貸款原本可分配給波蘭的金額。對此，格拉平斯基也提到，此方案可能面臨「法律挑戰」，但「在國際法層面並不存在問題」。

據報導，自美國首次對伊朗發動攻擊、衝突擴散至整個中東地區以來，金價整體呈現回落。不過，受央行與投資人需求推動，黃金在過去52週仍累計大漲約 75%。

