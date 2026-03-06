美國擬收緊AI晶片出口規範 輝達、超微晶片出口全球都需獲准

傳美國正考慮收緊AI晶片出口監管，恐要求企業在出口幾乎所有來自輝達、超微等公司的AI加速器時，都必須獲得美方批准。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份擬議中的法規，美國官員正在討論一項新的AI晶片出口監管框架，擬議中的法規將要求企業在出口幾乎所有來自輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等公司的AI加速器時，必須獲得美方同意。這代表著目前已涵蓋約40個國家的限制措施，將在全球範圍內擴大。

《彭博》報導，這份草案將限制企業在未經美國批准的情況下，向世界上任何地方運送AI晶片，進而使華府能夠廣泛控制其他國家是否可以建立用於訓練和運行AI模型的設施，以及在什麼樣的條件下可以建立這些設施。像OpenAI和Alphabet這樣的公司會批量購買這些晶片，用於安裝在運行ChatGPT和Gemini等服務的資料中心中。

美國總統川普的團隊多次表示，他們希望世界各國使用美國的AI技術，而這些規範的本意並非禁止輝達的出口。該法案反而旨在將美國政府設定為AI智慧產業的「守門員」，企業或著是外國政府必須獲得美國商務部的批准才能購買這些加速器。川普團隊要如何發放這些許可證，將決定各國能否建構關鍵的數位基礎設施，這項技術被許多世界領袖視為經濟成長、企業競爭力和軍事主權的關鍵所在。

知情人士表示，具體的審查流程將取決於企業所需的運算能力。據稱，出貨量不超過1000顆輝達最新GB300圖型處理器（GPU）的訂單，審查流程將相對簡單，並可以享有某些豁免。而建立更大規模叢集的企業，則需要在申請出口許可證前獲得預先批准。

對於真正意義上的大規模部署，例如一家公司在一個國家擁有超過20萬顆輝達GB300，政府就必須介入。知情人士表示，美國只會允許向盟友出口這類產品，前提是這些盟友做出嚴格的安全承諾，並對美國的AI進行「相對應」的投資。知情人士也補充，草案並未明確規定投資比例。

知情人士強調，川普團隊的框架還沒有敲定，目前各聯邦機構的官員都在提供意見，草案可能會有大幅修改，也可能因為其他優先事項而被擱置。

這代表著川普放棄前任政府的方案以來，在推行全球晶片出口策略方面，邁出了最實質的一部。川普政府官員一直抨擊前政府所謂的「AI擴散規則」，該規範限制了對大多數國家的AI晶片銷售，並設定了出口上限，他們認為，相關規範過於繁瑣。川普政府也一再強調要鼓勵世界使用美國而非中國的AI技術，並已開始制定相關措施。

若是新規上路後華盛頓能迅速批准晶片銷售，且附加條件較少，全球AI基礎設施建設就能繼續順利進行，只是需要處理更多文書工作。但如果官僚主義的拖延，或是談判耗時許久則會阻礙專案規劃。去年，美國宣佈與阿拉伯聯合大公國達成晶片出口協議數個月後，才開始發放許可證，當時美方的額外條件是阿聯每在本土投資1美元，就必須在美國投資1美元。

