保值又耐操！內行人點名5款「最物超所值」全新SUV，雙田上榜。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕購買1輛全新的SUV是一筆不小的投資，若不想買了後悔，消費者事先做好調查研究是明智之舉，而本田CR-V、豐田RAV4等5款SUV，是專家認為最物超所值的新車。

《Gobankingrates》報導，專家表示，無論價格區間如何，SUV的價值都應該體現在經久耐用和行駛安全上，建議在選擇合適的SUV時，不要被上市時的宣傳噱頭所迷惑，而應該關注車型在二手車市場上的長期表現。這些實際因素對車輛的長期價值的影響遠比那些花俏的功能大得多。

而以下5款車，是業界專家認為最物有所值的5款新車型。

奧迪（Audi）Q6 E-tron

據CFR Classic銷售和市場總監吉蘭達 （Joe Giranda） 稱，奧迪Q6 E-tron注重「舒適性和靈活性的完美平衡」。這種組合必將吸引那些既想體驗電動駕駛樂趣，又不想犧牲精緻感的駕駛者。

現代（Hyundai） Palisade Hybrid

吉蘭達稱Palisade混合動力版是“性價比最高的3排座混合動力SUV之一”，非常適合需要額外空間的家庭。它在舒適性和科技配置方面也表現出色，更低的營運成本更是錦上添花。汽車媒體TopSpeed和Road and Track也都對這款混合動力SUV給予了高度評價。

豐田（Toyota）RAV4

Wheels Away汽車專家奧斯瓦爾德（Luke Oswald）表示， RAV4在獨立碰撞測試中取得的優異成績有助於維持買家信心和車輛的長期價值。 TopSpeed的評論也證實了這一點，稱讚RAV4的可靠性和多功能性。

本田（Honda）CR-V

「CR-V 以其出色的燃油經濟性、舒適的駕駛體驗和精心設計的內飾而聞名，這已不是什麼秘密，」吉蘭達說。

長期可靠性至關重要，尤其對於那些更重視穩定性而非頻繁改款的買家而言。 CR-V 的可靠性使其穩居明智之列，《Road and Track》雜誌甚至稱其為「全能之選」。

速霸陸（Subaru） Forester

奧斯瓦爾德也推薦Forester，並指出其出色的安全記錄，有助於增強駕駛員的信心。對於SUV這種深受家庭歡迎的車款而言，它更安全、更可靠，而且將來更容易轉手，這些都是購買它的有力理由。

