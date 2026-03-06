34歲男年薪159萬卻拒絕結婚：不想被當ATM、寧願花在自己身上

日本高收入族群在理財與婚姻選擇間的新思維：為了維護財務自由寧可單身，也不願被家庭開銷限制生活品質。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現代人對於理財觀念的轉變，正在影響傳統婚姻決策！日本一名現年34歲、在東京都內專業商社工作的稼田先生（化名），對於結婚後自己辛苦賺來的「錢」被他人支配，抱持強烈拒絕態度，因此拒絕結婚。稼田的故事凸顯日本高收入族群在理財與婚姻選擇間的新思維：為了維護財務自由寧可單身，也不願被家庭開銷限制生活品質。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，稼田先生目前年收入780萬日圓（約159萬元新台幣），靠20多歲時的長工時與自費去商學院學習，累積出財務自由與私人時間。進入30歲後，他一個人住在寬敞公寓，週末開車打高爾夫、享受美食，生活完全依照自己規劃。

當然，周遭總有人勸他「該考慮結婚了」，但他完全沒有這個打算。稼田先生坦言：「如果結婚，肯定維持不住我現在的生活水準。自己努力賺來的錢，為什麼要交給完全不認識的人管理？」而他強烈拒絕結婚的背後，是受到職場已婚同事生活方式的啟發。

雖然這些同事收入也很高，年薪可達800萬日圓左右（約163萬元新台幣），但多數已婚者卻被妻子掌控家計，每月零用錢僅3萬日圓（約6123元新台幣），午餐吃500日圓（約102元新台幣）便當，聚會邀請也得經過妻子同意。稼田先生感嘆：「妻子以家計管理為名，把錢花在自己身上，而真正賺錢的人卻生活寒酸，這不就是活生生的ATM嗎？」

隨著高收入族群理財觀念改變，日本愈來愈多人選擇單身，以維護財務自由與生活品質。日本三井住友消費金融（SMBC Consumer Finance）調查顯示，未婚者認為「能養育一個孩子所需家庭年收入」平均年薪為732萬日圓（約149萬元新台幣），而「能購買自有住宅所需家庭年收入」平均年薪為863萬日圓（約176萬元新台幣）。

稼田的年薪780萬日圓，已足以跨越結婚門檻，而日本大多數家庭實行零用錢制度，對想掌控自己收入的高收入單身男性來說，是對於婚姻產生排斥感的重要原因。

稼田先生強調，他選擇單身，不只是避免財務分配上的限制，也希望持續掌控個人資產，享受自由生活，如果結婚、生了孩子、買了房子，他幾乎再也無法為自己花錢。稼田先生表示：「我努力奮鬥是為了獲得豐富生活，結婚可能讓我回到忍耐的日子，我無法理解那種把自己人生交給他人的結婚有什麼好處。」

報導分析，由於高收入族群能自由控制收入，反而更願意透過單身維持生活品質，這反映現代生活方式的多元化，也顯示理財觀念正在影響傳統婚姻決策。

