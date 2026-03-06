不是所有日系車都耐用！資深技師曝「避開名單」：維修成本恐超乎想像

派爾提醒部分Nissan車型應特別留意，包括Nissan Armada系列。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車品牌因耐用、省油而深受消費者青睞，不少人甚至將其視為退休後用車的首選。不過，美國一名汽車技師派爾（Chris Pyle）提醒，並非所有日系品牌都同樣可靠，部分車型可能潛藏高額維修風險，尤其是搭載CVT無段變速箱的車輛，以及日產（Nissan）旗下的豪華品牌車款Infiniti，退休族購車時最好特別留意。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，包含豐田（Toyota）、本田（Honda）、馬自達（Mazda）、速霸陸（Subaru）、日產與三菱（Mitsubishi）等日系品牌的車款，只要進行基本保養，往往可以行駛數十萬英里。不過，在線諮詢平台JustAnswer的資深技師派爾提醒，對於依靠固定退休收入生活的人而言，並非所有日本品牌都同樣值得信賴。

派爾建議，購車族若希望降低未來維修負擔，應盡量避開搭載CVT無段變速箱的車輛。他表示，雖然CVT在正常運作時相當順暢，但一旦出問題，車主往往會被驚人的維修帳單嚇到，主要是不同於部分傳統自排變速箱可以透過翻修降低成本，CVT一旦故障通常只能整組更換，這對依賴固定退休收入的人而言，負擔相當沉重。

派爾指出，由於Nissan在多數車系中都採用CVT，這也讓不少Nissan車款對退休族而言潛藏較高風險。

派爾同時提醒退休族群，應避免購買Nissan旗下的豪華品牌Infiniti。他指出：「我會建議避開大多數Infiniti車型，它們以電氣問題聞名，其本質上就是Nissan的延伸版本，只是加入更多科技配備與豪華元素。」

「消費者其實是在為配備付錢，而不是更可靠的動力系統，」派爾表示，對退休族而言，過多的電子設備不僅未必實用，還可能增加未來維修風險。在派爾看來，Infiniti對退休族而言是一種最不理想的組合：維修費用屬於豪華車等級，但可靠度卻未必比價格較低的Nissan更好。

在具體車款方面，他也提醒部分Nissan車型應特別留意，包括Nissan Armada與Nissan Frontier等車款，因品牌廣泛採用CVT設計，使部分車輛在長期持有時可能面臨高額維修支出。

派爾認為，日系車整體仍然可靠，但購車時應優先考慮維修成本與長期耐用度。他指出，多數Toyota與Honda車款仍被視為較穩定的選擇，不僅故障率相對較低，也擁有完整的維修網絡與良好的轉售價值，這對退休族群特別重要，因為他們需要方便且價格合理的保養服務。

此外，非原廠的技師也普遍樂於維修Toyota與Honda車款，因為零件容易取得、維修流程也相當成熟。至於派爾提到的高保值率，對退休族而言同樣重要。如果未來需要出售一輛10年的Toyota車款，其殘值通常遠高於多數品牌。對依賴固定收入生活的退休族來說，這意味著在需要縮減開支或變現資產時，仍能保留較高價值。

