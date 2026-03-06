800萬存款不夠花！從全職主婦一夕變打工仔 6旬婦揭「殘酷」現實

6旬婦憂先生若過去，存款恐用盡，為降低對未來擔憂，告別全職主婦，重返職場打工。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1對6旬夫妻，擁有4000萬日圓（約新台幣800萬），原以為只要不鋪張浪費，退休生活就能有保障，然妻子惠子（化名）某日參加老年人家庭理財講座，透過模擬做算自己未來，發現若先生過世，她獨自生活，每年存款恐虧損逾百萬日圓，積蓄很快就會花光，為減少對未來的擔憂，於是決定告別35年來全職家庭主婦出去打工。

日媒報導，67歲的山本和也（化名）從1家大型製造企業退休，退休金加上工作期間的積蓄，總共存下了4000萬日圓，而退休後每月有22萬日圓（約新台幣4.4萬）的退休金，惠子則每月領取6.8萬日圓（約新台幣1.36萬）。

惠子說，「說實話，我以前覺得我永遠不用擔心錢的問題」，只要我們不鋪張浪費，就沒問題，我們當時就是這麼自信。

直到和也即將迎來70歲生日的那天，惠子在當地政府的簡報上看到1個“老年人家庭理財講座”，便去參加了。她使用了1個網路上推薦的模擬網站來計算自己的未來，發現1個殘酷的現實。

如果先生過世，那麼惠子的退休金加上先生的養老金，每月收入會降至14萬日圓（約新台幣2.8萬）左右。

惠子說，每月14萬日圓的收入，要支付獨居的水電費、公寓維修儲備金、房產稅，還有我自己的醫療和護理費用。我把每1項都算了1遍，發現每年會虧空100多萬日圓。如果我能活到女性的平均壽命，還有25年多的時間,如此一來,我的積蓄很快就會用完錢。

為了減少對未來的擔憂，於是惠子決定告別35年來的全職家庭主婦，出去打工，她苦笑著說，工作第1個星期，腿都酸得像灌了鉛一樣，真的太難熬了，且每月只有8萬日圓（約新台幣1.6萬）的工資，她曾猶豫要不要去工作。

然而工作可讓每年可多96萬日圓（約新台幣19.2萬）現金流，不僅提高了維持生活水平而無需動用資產的可能性，且因就業有助於延長健康壽命，最終減少未來自付的醫療費用，如今讓她覺得出去工作其實是件好事。

