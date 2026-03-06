亞股暴漲1日行情！韓股大跌逾2%，日股跌近650點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人憂中東戰火升溫，油價衝高，道瓊週四跌近800點，費半也跌逾1%，受此衝擊，昨日韓股才報復性強彈，週五又跟著大跳水，韓股一度重挫逾2%，而日股跌647點，失守55000點。

週四美國股市短暫上漲後轉跌，在投資人對伊朗戰爭的擔憂再度加劇，美國原油價格則突破每桶80美元引發通膨擔憂。道瓊工業指數下跌784.67點、1.61%，標普500指數下跌0.56%，那斯達克指數下跌0.26%，費城半導體指數跌1.17%。

受此影響，亞股在昨報復性強彈後，週五跟著跳水，其中又以昨漲勢最猛的韓股跌勢較重，今開盤直接跌破5500點，以5491.02點開出，跌92.88點或1.66%，指數開低，一度回測5464.36點，跌點擴大到119.54點，或2.14%，在急跌後，買盤進場，指數又出現急拉，一度來到5609.98點，漲26.08點或0.46%，截至台北時間8點28分，報5590.93點，小漲0.13%。

日經亦開低，開盤跌604點或1.09%，指數開低一度跌647點或1.17%，測54631點，在買盤低接，指數一度回到55212點，小跌66點，隨即又見賣單，指數跌點擴大，截至台北時間8點32分，報54968點，跌309點或0.56%。

