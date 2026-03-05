北京又疾呼提振內需！分析師批言行不一 缺乏具體強力作為

中國總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將提振內需列為今年國家政策重中之重，為連續第二年如此要求，卻仍缺乏具體強力的作為。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國總理李強5日在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在4.5％至5％之間，創1991年以來最低增速，主要因為持續的通縮壓力和與美國的貿易緊張。儘管李強將提振內需列為今年國家政策重中之重，連續第二年如此要求，卻仍缺乏具體強力的作為。

李強坦承經濟面臨諸多棘手問題，包括劇烈改變的國際貿易和經濟環境，根深蒂固的結構性問題，使消費和投資成長承受壓力，「強勁供給和疲軟需求之間出現極度失衡，市場預期是疲弱的，主要產業領域存在許多風險和潛在風險」，重申將提振內需列為今年國家政策重中之重，並呼籲努力擴大投資。

中國要進行經濟轉型，當務之急是誘使民眾擴大消費，尤其是貿易保護主義對長期拉抬中國經濟成長的出口部門造成越來越大的威脅之際。去年，出口約佔中國5％經濟成長的三分之一，比重創1997以來最高。

北京雖然再度將提振內需列為重要政策，卻缺乏具體強力的作為。根據政府工作報告，中國今年準備發行2500億元人民幣（下同，新台幣1.15兆元）超長期特別國債，用於提振家庭支出的消費品「以舊換新」計畫，但低於去年的3000億元（新台幣1.38兆元）。

此外，儘管中國房地產市場持續惡化，報告所提用於支持這個部門的說詞與去年幾乎沒變，僅承諾要「穩定」房市，而未提出明確的復甦手段。瑞聯銀行（UBP）高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）指出，除非房市開始穩定，否則不可能實現消費轉向。

中國將今年消費者物價指數（CPI）目標設定在2％左右，與去年相同，但這個目標恐怕很難實現，因去年中國CPI年增率僅0.7％，顯示消費信心持續疲弱，中國民眾目前對就業前景和房產價值的擔憂日益加劇。

