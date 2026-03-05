中東戰事擾氣價 經長：3月氣源穩定、燃煤發電是後面手段

經濟部長龔明鑫表示，3月氣源尚屬穩定。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事造成國際油氣燃料價格飆漲。經濟部長龔明鑫今天與產業公協會舉行第3次交流會，會後受訪說明，3月氣源尚屬穩定；是於是否擴大燃煤發電，龔明鑫表示，3月仍在空污季的管制期，也會待4月管制較少時再評估。

龔明鑫說明，目前國內儲油量已超過100天，天然氣存量也在法定標準11天以上，台灣每月約有30艘天然氣運輸船到港，其中約10艘來自中東，目前來看，3月的能源供應穩定，4月還要再努力，經濟部次長賴建信將每日召開會議掌握情勢。

龔明鑫指出，目前3項方案同步進行，一是與美國、澳洲協調長約貨源能否提前在4月交貨，二是與日本、韓國等亞洲鄰國進行貨源調度，但因大家都在搶購氣源就較為困難；第三則是視市場情況購買現貨，但現貨價格較高，因此每日會議也會評估採購價格。

龔明鑫續指，若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組是最後手段，現在3月是空污季的管制期也不能操作，4月後操作彈性較大，屆時才會評估。

談及國內電價、氣價未來變動可能性與幅度，龔明鑫說明，國內油價有 「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，一定是，即便有漲，「漲幅也在一定範圍內」，至於氣價不一定會漲，畢竟國營事業須承擔平穩物價的任務，就無法充分反映市場因素。

