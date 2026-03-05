外資強強滾 2月淨匯入逾115億美元創史上同期新高

金管會最新統計，今年2月外資大舉淨匯入115.13億美元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕看好台股後市，外資淨匯入寫下史上最高！根據金管會最新統計，今年2月外資大舉淨匯入115.13億美元，創歷史單月第三高、史上2月同期新高紀錄；若換算成新台幣，以2月底兌美元匯價是31.251元，外資淨匯入折合新台幣約為3598億元。

若以累計存量來看，截至今年2月底止，外資（包括中資）累計淨匯入達3410.67億美元，創有統計以來，史上最高的外資資金存量。

其中，今年春節過年落在2月，外資動能卻沒有受到長假影響，多頭大軍持續湧入台股；根據統計，光是2月單月，國際外資匯入資金就達115.13億美元；若計算前兩個月，即2026年截至2月底累計淨匯入209.07億美元，同樣也創下歷史同期第1大累計淨匯入金額。

除了「外資淨匯入或淨匯出」的資金動向，金管會也公布「外資淨買超或淨賣超」變化。

金管會表示，檢視全體外資（FINI 加 FIDI 及海外基金）及中資投資上市櫃股票買賣超情況，今年截至2月28日為止，外資已經淨買超上市上櫃股票，合計新台幣1554.20元；投信分析師表示，觀察市場資金動向，外資不僅將資金匯入流向台灣，也加碼買超台股，顯示對經濟展望及產業表現持續看好。

證期局副局長黃厚銘說明，外資「淨匯出入」或「淨買賣超」，是依照各種策略來進行資產配置；至於外資的決策過程是相當複雜，屬於財務性投資的一環，會通盤去參酌經濟情況而定，也就是說，有很多不同原因綜合考量，難以歸納具體原因。

