記憶體持續屬賣方市場 威剛挑客戶、挑高毛利接單

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）召開法說會，董事長陳立白指出，AI需求大爆發，引發記憶體結構性缺貨，目前持續處於賣方市場，預期DRAM、儲存型（NAND）Flash價格將逐季上漲，他形容今年記憶體將全面「從年頭好到年尾」，尤其看好下半年NAND Flash下半年會變大缺，漲價幅度與DRAM有得拚，威剛提高庫存量到300億元已提前達陣，低價庫存比重高，預計本月將再提高到350億元，今年營運可望大幅成長，有機會改採上下半年各配發股利一次。法人預期，威剛第一季獲利可否賺贏去年全年。

威剛去年第四季營收達158.45億元，年增60.87%、季增9.19%，毛利率跳增至48.41%，年增近35個百分點、季增近26個百分點，歸屬母公司淨利年增逾12倍達41.28億元，以加權平均股數3.17億股計算，每股盈餘為13.01元，營收與獲利同創單季新高；2025年全年營收年增32.13%、達530.87億元，歸屬母公司淨利72.93億元、年增169.35%，以全年加權平均股數3.15億股計算，每股盈餘23.18元。

陳立白指出，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或NAND Flash都是一貨難求，供給吃緊、甚至不足至少維持今年整年到明年，價格更是只漲不跌。一線、二線模組廠生態朝兩極化發展，威剛不僅掌握提前備貨的庫存優勢，且供貨穩定，原訂第一季庫存金額達300億元以上的目標也提前達陣，今年營運將大幅受惠於記憶體報價持續上揚，其中，第一季整體績效表現將優於去年第四季，持續攀向高峰。

他並說，DRAM價格漲幅原來遙遙領先，但今年NAND Flash會因企業級固態硬碟（SSD）需求而大幅成長，威剛品牌產品TRUSTA品牌產品已送樣8-10家客戶，第二季還會增加，有些客戶更是不請自來，預期下半年NAND Flash會由小缺變大缺，漲價幅度與DRAM有得拚。陳立白表示，NAND Flash第一季合約價高漲40%，這看出原廠有相當底氣，預期第二、第三季漲幅也將不會太差。

威剛原預計三月底將庫存目標提高到3百億元，經過強大採購執行力，二月底提早達陣，陳立白打趣「目前當採購很辛苦，做業務最輕鬆」。威剛預計在三月底將庫存目標再拉到350億元之上以上。AI對他已從事記憶體超有經驗，也變需重新學習的課題，目前不管DRAM、NAND FLASH都屬賣方市場，「不是有錢就買得到貨」，預期記憶體將全面從年頭好到年尾，威剛既謹慎又樂觀以待，只好多增加庫存備料，他強調，威剛跟原廠關係好，口袋夠深才能搶到貨，低價庫存量比重也頗高，客戶也包括CSP大廠會上門要跟威剛簽長約。目前威剛嚴格篩選客戶，對重要、大客戶優先供應，挑毛利高才接單。

